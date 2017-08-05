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Петр Порошенко учредил штандарт главы Нацполиции Украины


Петр Порошенко учредил штандарт главы Нацполиции Украины

4 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №208, который посвящен этому вопросу. Штандарт руководителя Национальной полиции Украины - это темно-синее квадратное полотнище размером 90 на 90 см. В центре изображена эмблема Национальной полиции Украины, передает Joinfo.ua.


Эмблема – на две трети полотна


Высота эмблемы составляет две трети высоты штандарта. По периметру полотнища – кайма в виде орнамента из дубовых и лавровых листьев, обрамленная серебряным кантом.


Края полотнища, кроме верхнего, украшены бахромой серебряного цвета. Все изображения на полотнище выполнены серебряным шитьем. Поле оборотной стороны штандарта - без изображений.


Будет храниться в кабинете главы Нацполиции



Петр Порошенко учредил штандарт главы Нацполиции Украины

«Древко штандарта деревянное, черного цвета высотой 250 см. Верхушка древка стреловидная из белого металла, в центре которой помещено рельефное изображение эмблемы Национальной полиции Украины.


Полотнище прикрепляется к основанию верхушки древка с помощью шнура, соединенного с деревянным стержнем, помещенным на верхний край полотнища. Подток древка из белого металла в виде усеченного конуса", - отмечается в описании к штандарту.


Штандарт будет храниться в кабинете главы Нацполиции. Его будут использовать во время проведения официальных мероприятий, торжественных церемоний и других мероприятий с его участием. А также по распоряжению главы во время важных событий государственного значения.


Напомним, президент Украины Петр Порошенко в День воздушных сил Украины совершил настоящий полет на истребителе МиГ-29.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263064-news.html
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