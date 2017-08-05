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В Москве работы по укладке асфальта проходят с опережением графика

Работы по запланированной укладке асфальта на дорогах Москвы проводятся с опережением установленного графика. На текущий момент в столице завершены работы на 20 тысячах квадратных метров из требуемых 50 тысяч кв. м.



Петр Бирюков, замглавы администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства города, подчеркнул, что сегодня работы по укладке асфальта на территории Москвы идут с заметным опережением графика. Вдобавок, он добавил, что используемая сегодня бесшовная укладка позволяет создать надежное покрытие на всей ее длине и ширине с учетом особенностей конкретного участка проведения работ.

Данный метод уже прошел апробацию на улицах Тверская и Арбат. Его же использовали при ремонте участка Моховой до площади Пушкинская. Сегодня такая технология используется на участке Тверской между площадью Триумфальной и заставой Тверской.


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