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Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина


Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина

Промоутера украинского боксера Василия Ломаченко Боба Арума возмутил отказ РФ показать бой украинца с колумбийцем Мигелем Марриага, который пройдет уже сегодня, передает Joinfo.ua. Ранее мы рассказывали, где и когда смотреть этот бой.


Боб Арум обвинил Путина




На российском телевидении отменили трансляцию боя украинца Василия Ломаченко против колумбийца Мигеля Марриага за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. Американский промоутер украинского боксера Боб Арум крайне возмутился этим фактом.



Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина


Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина

Так, Арум считает, что показ боя был запрещен российскими властями. Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, на своей странице в социальной сети Твиттер Боб Арум разместил гневный пост, в котором высказал свои претензии к российской власти.


«Остается надеяться на Белый дом»




«Все на планете подписались транслировать этот бой. Кроме одной страны — России.



Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина

Нет, это правда. Путин запретил показывать Ломаченко в России потому, что он (Василий) является украинцем», — рассказал свою точку зрения Арум.



Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина

Теперь, по мнению Арума, остается надеяться только на американское ТВ. «Надеюсь, Белый дом не забанит трансляцию на телеканале ESPN», — сыронизировал промоутер.




Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко будет защищать титул чемпиона в ночь с 5 на 6 августа в Лос-Анджелесе.



Бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ: промоутер украинца винит в этом Путина

А тем временем букмекеры назвали фаворита этого боя. Победа соперника Василия оценивается котировкой 11,0. А ставки на ничью доходят до уровня 29,0. Ставки на победу украинского чемпиона принимают с коэффициентом 1,04.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263007-news.html
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