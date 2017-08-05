День воздушных сил Украины: Петр Порошенко полетал на истребителе МиГ-29





На своей странице в социальной сети Facebook президент Украины Петр Порошенко разместил несколько видеозаписей, которые были приурочены к Дню воздушных сил Украины, который отмечается 5 августа, передает Joinfo.ua.

МиГ-29 на военном аэродроме в Винницкой области





"Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил.

Искренне благодарю за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба", — написано на странице Петра Порошенко в соцсети.

Также президент поздравил всех военных летчиков с праздником по случаю Дня воздушных Сил ВСУ, информирует наш журналист Амалия Червинчук.

Президент в самолете

На кадрах видеозаписи видно, как президент Украины летит в самолете МиГ-29, и находится уже в приземлившемся советском многоцелевом истребителе четвёртого поколения. Петр Порошенко сидел на месте, которое расположено сразу за пилотом.





Напомним, украинский пилот Александр Акопов смог противостоять граду и порывам ветра, и совершил безаварийную посадку самолета с более ста пассажирами на борту в Турции.

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