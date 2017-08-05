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Кому с 1 августа подняли пенсии: последние новости о индексации


Кому с 1 августа подняли пенсии: последние новости о индексации
Отечественные пенсионеры продолжают проявлять неподдельный интерес к пенсионной тематике, а именно пытаются понять, на сколько состоялось повышение пенсий 1 августа, а также кому положена надбавка.

Ранее власти объявили о том, что повышение пенсий работающим пенсионерам пройдет с 1 августа 2017 года. Корректировку осуществил Пенсионный фонд России. Особенностью перерасчета станет его беззаявительный характер. Это означает, что индексация пройдет в автоматическом режиме, а пенсионерам не потребуется куда-то ходить и что-то подписывать.

Однако эйфории у трудящихся пенсионеров быть не должно. Дело в том, что на сегодняшний момент можно констатировать, что 9,6 млн работающих пенсионеров в обозримом будущем будут получать пенсионные выплаты без индексации. Однако определенные подвижки в направлении возвращения индексации имеются.

Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике.

Как известно, трудности экономического характера буквально заставили российских властей пойти на столь непопулярную меру, как отказ от индексации пенсий для работающих граждан. Многие статьи расходов были перераспределены, а от некоторых пришлось и вовсе отказаться. В правительстве посчитали, что в наименьшей степени от отмены индексации пенсий пострадают те граждане, которые продолжают официальную трудовую деятельность.

Однако сейчас все чаще стали возникать разговоры о том, чтобы вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Впрочем, точные сроки не называются.

Что касается дальнейших перспектив, то в 2018 году в нашей стране будут индексироваться пенсии только для тех пенсионеров, которые прекратили официальную трудовую деятельность.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262941-news.html
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