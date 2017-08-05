Новости Сирии сегодня, 5 августа, за последний час: ситуация в стране сейчас, обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 05.08.2017





Последние новости Сирии на сегодняшний день указывают на то, что в стране сохраняется большая напряженность из-за действий отдельных террористических группировок.Свежие данные указывают на то, что Турция отправила на границу с Сирией конвой с артиллерийскими снарядами.Как стало известно, колонна из шести грузовиков направилась в город Килис для укрепления военной группировки на границе САР. С противоположной стороны находится контролируемые силами самообороны сирийских курдов регион Африн.Ранее глава Минобороны Турции Фикри Ышык заявил о возможности проведения военной операции в Африне, в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из этого региона. Напомним, что Турция считает террористической организацией силы самообороны сирийских курдов, т.к. они связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).Буквально через несколько дней после подписанного соглашения о перемирии группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Харакат Ахрар аш-Шам» между формированиями опять произошли столкновения. Инициатором развязывания войны снова выступила бывшая «ан-Нусра», боевики которой в ночь с пятницы на субботу атаковали базы ахраровцев сразу в нескольких районах провинции Идлиб и северной Хаме. По сообщениям местных активистов, не причисляющих себя ни к одной из сторон, больше всего «досталось» группировке «Джейш аль-Фатехин», члены которой входят в «Ахрар аш-Шам».Руководители бандформирования отклонили требование «Тахрир аш-Шам» о капитуляции и добровольном выходе из «Ахрар аш-Шам», в результате чего террористы бывшей «ан-Нусры» начали штурм позиций «Джейш аль-Фатехин» в городе Тахтая. До настоящего момента на территории населенного пункта идут бои. Точных данных о потерях в рядах бандформирований пока нет, однако известно, что обе стороны в общей сложности лишились свыше 3-х десятков бойцов.Отметим, пользуясь тем, что правительственная армия сосредоточила все свое внимание в центральной и восточной части страны, сражаясь с террористами ИГ, «Тахрир аш-Шам» тем временем пытается захватить единоличную власть в Идлибе, принудительно присоединяя к себе мелкие банды, и отбивая у «Харакат Ахрар аш-Шам» новые территории. Последние же не могут дать решительного ответа «ан-Нусре», так как сами сейчас испытывают огромные сложности в виду отсутствия поддержки со стороны Турции.По мнению ответственного за политику США в Сирии Майкла Ратни, - «Хайят Тахрир аш-Шам» всеми силами пытается получить статус «умеренной оппозиции», проводя мелкие восстановительные работы в захваченных населенных пунктах.

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