Икра кабачковая на зиму самая вкусная: рецепт

Если во времена Советского Союза вам доводилось пробовать магазинную кабачковую икру, то ее вкус вам, наверняка, запомнился, ведь она была невероятно вкусной! В этом рецепте мы расскажем, как приготовить именно такую кабачковую икру - как магазинную из детства.
Ни для кого не секрет: в советские времена многие продававшиеся в магазинах продукты были вкуснее. Может, потому, что использовались натуральные продукты отечественного производства, не было вкусовых добавок, а те, что были - тоже натуральные. В общем, вкуснее было – и это факт, с которым согласятся все, кому довелось застать те времена.
Кабачковую икру с тем самым великолепным вкусом можно приготовить и сегодня, сообщает comandir.com. В этом рецепте мы расскажем, как готовится эта закуска, так сказать, по ГОСТу.Рецепт приготовления кабачковой икры:Ингредиенты:
• 2 кг кабачков;
• 0,5 кг моркови;
• 0,5 кг болгарского перца
• 3-4 луковицы;
• 2 зубка чеснока;
• 2 ст. ложки томатной пасты;
• 1 ст. ложка сахара,
• 1 стакан масла;
• 2 ст. ложки 9% -го уксуса;
• 1 ч. ложка черного молотого перца
• 1-2 ст. ложки соли.Способ приготовления:
Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте. Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.
В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук. Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.
Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут. После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.
Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.
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