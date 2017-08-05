Икра кабачковая на зиму самая вкусная: рецепт





Если во времена Советского Союза вам доводилось пробовать магазинную кабачковую икру, то ее вкус вам, наверняка, запомнился, ведь она была невероятно вкусной! В этом рецепте мы расскажем, как приготовить именно такую кабачковую икру - как магазинную из детства.Ни для кого не секрет: в советские времена многие продававшиеся в магазинах продукты были вкуснее. Может, потому, что использовались натуральные продукты отечественного производства, не было вкусовых добавок, а те, что были - тоже натуральные. В общем, вкуснее было – и это факт, с которым согласятся все, кому довелось застать те времена.Кабачковую икру с тем самым великолепным вкусом можно приготовить и сегодня, сообщает comandir.com. В этом рецепте мы расскажем, как готовится эта закуска, так сказать, по ГОСТу.• 2 кг кабачков;• 0,5 кг моркови;• 0,5 кг болгарского перца• 3-4 луковицы;• 2 зубка чеснока;• 2 ст. ложки томатной пасты;• 1 ст. ложка сахара,• 1 стакан масла;• 2 ст. ложки 9% -го уксуса;• 1 ч. ложка черного молотого перца• 1-2 ст. ложки соли.Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте. Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук. Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут. После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.

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