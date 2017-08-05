В Саратовской области задержали прятавшую наркотики на кладбище торговку

В Энгельсе правоохранители задержали 35-летнюю торговку, прятавшую наркотики на городском кладбище. Женщина находится в СИЗО по подозрению в сбыте крупной партии запрещенных препаратов. Информация предоставлена пресс-центром ГУ МВД по Саратовской области.
Сообщается, женщина сделала на кладбище тайник, в котором оставляла для потенциальных покупателей синтетические наркотики. Полицейские обыскали погост и обнаружили 11 закладок весом более 1,8 кг. Заведено уголовное дело по статье «Производство, сбыт и пересылка запрещенных препаратов», предусматривающей наказание в виде 20 лет тюрьмы.
Ранее в Саратовской области Шрек указал полицейским на наркотики.
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