В Саратовской области задержали прятавшую наркотики на кладбище торговку

Сообщается, женщина сделала на кладбище тайник, в котором оставляла для потенциальных покупателей синтетические наркотики. Полицейские обыскали погост и обнаружили 11 закладок весом более 1,8 кг. Заведено уголовное дело по статье «Производство, сбыт и пересылка запрещенных препаратов», предусматривающей наказание в виде 20 лет тюрьмы.Ранее в Саратовской области Шрек указал полицейским на наркотики.

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