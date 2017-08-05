Самый высокий в Европе жилой небоскреб в Москве достроят в ближайшие месяцы

Башню «Федерация» в Москве, которая является самым высоким небоскребом Европы, достроят в ближайшие месяцы. Полностью завершить строительство «Москва Сити» планируется в 2019 году, сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
Первую секцию жилого комплекса сдали раньше, монтаж второй закончится в ближайшее время. Далее придется завершить строительство еще одного-двух сопутствующих проектов и объект будет полностью готов. Работы ведутся с соблюдением всех мировых стандартов, участниками строительства оказались сразу несколько иностранных компаний. На заливку фундамента было потрачено 14 000 кубометров бетона, после чего башня попала в Книгу рекордов Гиннеса.
«Башня Федерация» - уникальный по высоте небоскреб, расположенный в Москве. Здание имеет высоту в 374 метра и состоит из двух уже построенных отдельных строений. Башня «Восток» включает 95 этажей, башня «Запад» состоит из 63 этажей. Между собой высотки объединяются шестиэтажным атриумом, в котором размещаются офисные помещения и торговая галерея.
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