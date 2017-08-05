Последние новости Сирии сегодня, 5 августа 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 05.08.2017





Из Сирии нескончаемым потоком приходит неутешительная информация о том, что террористические группировки в массовом порядке ведут бои за те территории, которые они на совершенно незаконных оснований взяли под свой контроль. Правительственной армии хоть и приходится нелегко, но регулярные успешные операции приближают завершение войны.Российские наблюдатели зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Как говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, турецкая сторона заявила о двух нарушениях.Согласно приведенным данным, Россия в комиссии по перемирию зафиксировала нарушения в провинциях Латакия - 2, Дамаск - 1, Алеппо - 2. Турция зафиксировала два нарушения в провинциях Латакия - 1 и Дамаск - 1.Напомним, ранее военнослужащие доставили партию лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр, находящийся в Тишринской университетской больнице в Латакии.Опубликованные в социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что Израиль продолжает оказывать поддержку боевикам в Сирии.Сообщается, что на снимках видны израильские военные, оказывающие медицинскую помощь боевикам, получившим ранения в боях на Голанских высотах в Сирии.Отмечается, что израильский медперсонал не только восстанавливает раненых террористов с сирийской стороны Голанских высот, но также предоставляет им лечение в медицинских центрах на израильской стороне.Автомобиль со взрывчаткой сдетонировал в командном штабе боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» (входит в коалицию с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра») на западе сирийской провинции Алеппо.Сообщается, что в результате инцидента, произошедшего неподалеку от города Орум аль-Кобра погибли несколько террористов группировки. Еще несколько боевиков получили ранения во время взрыва заминированной машины.Вчера правительственные войска начали штурм города ас-Сухна. Подразделениям сирийской армии удалось прорвать оборону террористов в районе юго-западного периметра и войти в населенный пункт. Несмотря на то, что силы боевиков ИГ невелики, снайперские засады и сплошное минирование не дает продвигаться дальше.Значительную помощь сирийским военным оказывают ВКС РФ, которые точными ударами уничтожили огневые точки противника на господствующих высотах и фактически отрезали населенный пункт, блокировав снабжение группировки ИГ и «охотясь» даже за единичными машинами.Между тем командование ВС САР готовит еще одну наступательную операцию. Вчера в восточный Хомс из Дараа прибыли подразделения 1-й бронетанковой дивизии, которые примут участие в битве за насосную станцию Т-2.С каждым днем положение «Исламского государства» становится все более критическим. Один из основных регионов страны - провинция Дейр-эз-Зор, которая длительное время находится под властью террористов, может вскоре перейти под контроль сирийского правительства.Подразделения бригады «Tiger Forces» продвигаются к осажденному городу со стороны Ракки, находясь от него в нескольких десятках километров. С востока силы ИГИЛ теснят части 5-го армейского корпуса и 18-й танковой дивизии, которые штурмуют ас-Сухна.По-видимому, главари «Исламского государства» не надеются удержать провинцию Дейр-эз-Зор, в связи с чем отдали приказ на уничтожение источников своего дохода, чтобы они не достались правительству. Последняя спутниковая съемка зафиксировала поджог нефтяных скважин Сиянского нефтяного месторождения, расположенного к востоку от реки Евфрат. Часть из них до этого уже была взорвана.Это стандартная практика ИГИЛ по уничтожению стратегических ресурсов и важной инфраструктуры в регионах, где планируется отступление. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась в восточном Хомсе, где террористы, отступая подожгли десятки нефтяных и газовых скважин.

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