Икра кабачковая на зиму: рецепт простой вкусной икры





Вкусная и полезная кабачковая икра на зиму представляет собой овощную смесь. Благодаря разному составу и количеству овощей можно получить и разный вкус икры.Помимо самих кабачков, в это блюдо с успехом можно добавлять другие сезонные овощи и фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и др. От этого вкусовой букет только обогатится. Единожды попробовав такую вариацию - вы вряд ли захотите что-либо изменять в данном рецепте.В отличие от закуски, которая свежеприготовленной подается на стол, кабачковая икра на зиму требует обязательной добавки уксуса. Этот консервант убережет твою консервацию от взрыва.Ингредиенты: 3 килограмма кабачков, 2-3 ст. ложки пасты томатной, по 1 кг лука и моркови, одна стол. ложка сахара, 6 зубков чеснока, 1,5 ст.л. соли, пучки зелени (петрушки, укропа), 2 ст.ложки 9 %-го уксуса, черный перец (молотый).Очищенные овощи порезать: лук полукольцами, кабачки кубиками, морковь на крупной терке. Накалить масло в сковороде, кабачки обжарить, затем переложить в другую посуду. Их лучше доставать шумовкой, стараясь, чтобы стекающее масло осталось в сковородке. Обжарить в этом масле лук и переложить к кабачкам.В последнюю очередь на этой же сковородке подрумянить морковь, подливая, если возникнет необходимость, масло. Овощи остудить и перемолоть в блендере ( на мясорубке).Массу переложить в чугунный казанок или большую сковороду (сотейник) и тушить на тихом огне 50 минут. Минут за 10 до готовности в овощную массу добавить томатную пасту, сахар, перец, соль, измельченные чеснок и зелень, влить уксус и потушить еще минут 10. Разложить горячую икру по баночкам (0,65л), стерилизовать 50 минут и закрутить. Укутать в тепло (накрыть одеялом) и оставить до остывания. Если икру не планируют закатывать, уксус добавлять не нужно. В этом случае готовую икру необходимо остудить, можно украсить зеленью.

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