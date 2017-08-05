Салат "Цезарь": рецепт вкусного салата с курицей

Легендарных блюд за всю историю человечества набрались десятки и сотни, однако тех, что находятся на слуху у широкой публики не так уж и много. В основном это современные закуски: роллы, картофель-фри и пицца - типичный пример быстрой и удобной пищи, какая по карману каждой семье и позволяет смело экспериментировать с собственным рационом.
Но ежели хочется чего-то более традиционного и солидного, если готовите крупное торжество или ожидаете в гости любимую маму, что и слышать не желает о «фастфуде», какой бы изысканной ни оказалась пицца?
Наш сайте предлагает испытанное средство - изысканный салат «Цезарь» с курицей, способный растопить и камень, а не то что любое сердце. С классическим рецептом в той или иной вариации знаком каждый, и все знают: салат получается довольно сытным и способен заменить обед из нескольких блюд за вычетом компота. В основе - нежнейшая обжаренная курочка, легкая корочка ломается, едва коснетесь зубами, высвобождая пряный сок и открывая дорогу к гастрономическому раю. Уровень пикантности повышается добавлением тончайших пластинок сыра, которые словно тонкими штрихами закрывают полотно кулинарного шедевра.
Легкую кислинку, оттеняющую вкус предыдущих ингредиентов, придает обыкновенный томат, вольготно расположившийся среди кусочков курицы в ожидании трапезы. Но должны быть и элементы, превращающие салат именно в салат, а не остывшее второе. На себя эту роль берет зелень: листики салата добавляют легкой горчинки, бодрящей и освежающей, эффект усиливается отборными огурчиками. Питательности добавляют шампиньоны, чей вкус сложно как-то обозначить с ходу, но присутствие которых является определяющим в формировании окончательной гаммы ароматов.
И ни один гурман не пропустит наличие хрустящей изюминки - дивных сухариков из пшеницы, пропитанных чесночком. В салате представлен максимальный набор любимых каждым ингредиентов, и сделано это с таким мастерством, что компоненты не заглушают друг друга, а усиливают. Целиком завершить «Цезарь» вы можете с помощью майонеза, если пожелаете. Кому-то по душе пицца, другие предпочитают что-то простое, но все без исключения обожают неповторимые салаты. Они придутся к месту на свадьбе, во время обычного ужина, для корпоративных вечеров, - и не найдется ни одного недоброжелателя и простых, но элегантных блюд, проверенных миллионами ртов по всему миру.Салат "Цезарь с курицей": классический рецептИнгредиенты:
– салат Ромен - одна головка;
– белый хлеб (багет) - 200 г;
– куриная грудинка - 1 шт.;
– сыр пармезан - 150 г;
– яичный желток - 2 шт.;
– сок половинки лимона;
– горчица - 3 ч. л.;
– масло оливковое - 100 мл;
– белый винный уксус - 1 ч.л.;
– орегано - 1 ч.л.;
– чеснок - 3 зубчика.Приготовление:
1. Натрите куриную грудку солью и перцем. Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень выложите мясо, сбрызните его оливковым маслом и запекайте в течение 20 минут.
2. Остывшее мясо нарежьте узкими ломтиками.
3. Пока готовится грудка, займитесь хлебом. Нарежьте его на небольшие квадратики и выложите в разогретую сковороду с чесночным маслом, обжарьте до хруста. Чтобы приготовить чесночное масло, оливковое смешайте с несколькими зубчиками растертого чеснока, прогрейте его на сковороде, чеснок достаньте. Готовые крутоны посыпьте орегано.
4. Для приготовления заправки возьмите сырые яичные желтки, залейте их на минутку кипятком. После взбейте вместе с горчицей. Добавьте уксус, оливковое масло, чеснок и всё это взбейте. Постепенно добавьте предварительно натертый пармезан.
5. Салат порвите на крупные куски руками, выложите их в тарелку. Рядом положите готовую грудку, полейте все заправкой, а сверху посыпьте сухариками. Тонко порежьте пармезан и украсьте им салат.
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