Салат "Цезарь": рецепт вкусного салата с курицей





Легендарных блюд за всю историю человечества набрались десятки и сотни, однако тех, что находятся на слуху у широкой публики не так уж и много. В основном это современные закуски: роллы, картофель-фри и пицца - типичный пример быстрой и удобной пищи, какая по карману каждой семье и позволяет смело экспериментировать с собственным рационом.Но ежели хочется чего-то более традиционного и солидного, если готовите крупное торжество или ожидаете в гости любимую маму, что и слышать не желает о «фастфуде», какой бы изысканной ни оказалась пицца?Наш сайте предлагает испытанное средство - изысканный салат «Цезарь» с курицей, способный растопить и камень, а не то что любое сердце. С классическим рецептом в той или иной вариации знаком каждый, и все знают: салат получается довольно сытным и способен заменить обед из нескольких блюд за вычетом компота. В основе - нежнейшая обжаренная курочка, легкая корочка ломается, едва коснетесь зубами, высвобождая пряный сок и открывая дорогу к гастрономическому раю. Уровень пикантности повышается добавлением тончайших пластинок сыра, которые словно тонкими штрихами закрывают полотно кулинарного шедевра.Легкую кислинку, оттеняющую вкус предыдущих ингредиентов, придает обыкновенный томат, вольготно расположившийся среди кусочков курицы в ожидании трапезы. Но должны быть и элементы, превращающие салат именно в салат, а не остывшее второе. На себя эту роль берет зелень: листики салата добавляют легкой горчинки, бодрящей и освежающей, эффект усиливается отборными огурчиками. Питательности добавляют шампиньоны, чей вкус сложно как-то обозначить с ходу, но присутствие которых является определяющим в формировании окончательной гаммы ароматов.И ни один гурман не пропустит наличие хрустящей изюминки - дивных сухариков из пшеницы, пропитанных чесночком. В салате представлен максимальный набор любимых каждым ингредиентов, и сделано это с таким мастерством, что компоненты не заглушают друг друга, а усиливают. Целиком завершить «Цезарь» вы можете с помощью майонеза, если пожелаете. Кому-то по душе пицца, другие предпочитают что-то простое, но все без исключения обожают неповторимые салаты. Они придутся к месту на свадьбе, во время обычного ужина, для корпоративных вечеров, - и не найдется ни одного недоброжелателя и простых, но элегантных блюд, проверенных миллионами ртов по всему миру.– салат Ромен - одна головка;– белый хлеб (багет) - 200 г;– куриная грудинка - 1 шт.;– сыр пармезан - 150 г;– яичный желток - 2 шт.;– сок половинки лимона;– горчица - 3 ч. л.;– масло оливковое - 100 мл;– белый винный уксус - 1 ч.л.;– орегано - 1 ч.л.;– чеснок - 3 зубчика.1. Натрите куриную грудку солью и перцем. Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень выложите мясо, сбрызните его оливковым маслом и запекайте в течение 20 минут.2. Остывшее мясо нарежьте узкими ломтиками.3. Пока готовится грудка, займитесь хлебом. Нарежьте его на небольшие квадратики и выложите в разогретую сковороду с чесночным маслом, обжарьте до хруста. Чтобы приготовить чесночное масло, оливковое смешайте с несколькими зубчиками растертого чеснока, прогрейте его на сковороде, чеснок достаньте. Готовые крутоны посыпьте орегано.4. Для приготовления заправки возьмите сырые яичные желтки, залейте их на минутку кипятком. После взбейте вместе с горчицей. Добавьте уксус, оливковое масло, чеснок и всё это взбейте. Постепенно добавьте предварительно натертый пармезан.5. Салат порвите на крупные куски руками, выложите их в тарелку. Рядом положите готовую грудку, полейте все заправкой, а сверху посыпьте сухариками. Тонко порежьте пармезан и украсьте им салат.

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