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Запеканка творожная: рецепт вкусного блюда


Запеканка творожная: рецепт вкусного блюда
Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить.

Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.

Представляем вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день. Единожды попробовав приготовить с помощью этого рецепта - вы вряд ли будете искать другие вариации.

Ингредиенты:

• 250 г творога
• 1 ст. ложка сахара
• 0.5 чайной ложки соли
• 2 яйца взбить
• 2 ст. ложки манной крупы
• 0.5 стакана молока

Приготовление:

Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить творог, соль и набухшую манку. Все перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.


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