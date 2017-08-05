55 лет назад умерла Мэрилин Монро

Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 в Лос-Анджелесе. В самом начале карьеры она решила изменить имя на псевдоним Мэрилин Монро. С самого детства Норма Джин имела предрасположенность к актерскому мастерству. Родители отдали ее в местный детский театр, однако она решила уйти из него. Позднее она начала сниматься для модных журналов, которых в то время в США было всего несколько. Молодую красавицу сразу же заметили голливудские продюсеры, предложившие ей сниматься в кино.Мэрилин Монро считается одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Примечательно, что за свою карьеру она не исполнила ни одной серьезной роли. В большинстве случаев ей предлагали играть глупых, но обаятельных блондинок. Двадцать картин, в которых она сыграла, принесли более 200 миллионов долларов сборов.В последние годы психологическое состояние актрисы было крайне нестабильным. Из-за проблем со здоровьем она не смогла завершить работу над последней картиной. 5 августа 1962 года ее тело было найдено в одном из гостиничных номеров. По официальной версии, она скончалась от передозировки лекарств. Мэрилин Монро и по сей день считается идеалом женской красоты и привлекательности.

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