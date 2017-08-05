55 лет назад умерла Мэрилин Монро

55 лет назад умерла легендарная актриса, певица и модель Мэрилин Монро. За свою карьеру она успела завоевать всемирную любовь и стать настоящим секс-символом 50-х годов.
Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 в Лос-Анджелесе. В самом начале карьеры она решила изменить имя на псевдоним Мэрилин Монро. С самого детства Норма Джин имела предрасположенность к актерскому мастерству. Родители отдали ее в местный детский театр, однако она решила уйти из него. Позднее она начала сниматься для модных журналов, которых в то время в США было всего несколько. Молодую красавицу сразу же заметили голливудские продюсеры, предложившие ей сниматься в кино.
Мэрилин Монро считается одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Примечательно, что за свою карьеру она не исполнила ни одной серьезной роли. В большинстве случаев ей предлагали играть глупых, но обаятельных блондинок. Двадцать картин, в которых она сыграла, принесли более 200 миллионов долларов сборов.
В последние годы психологическое состояние актрисы было крайне нестабильным. Из-за проблем со здоровьем она не смогла завершить работу над последней картиной. 5 августа 1962 года ее тело было найдено в одном из гостиничных номеров. По официальной версии, она скончалась от передозировки лекарств. Мэрилин Монро и по сей день считается идеалом женской красоты и привлекательности.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262847-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.