На уральском джазовом фестивале испекут десятиметровый земляничный пирог

Пройдет джазовый фестиваль уже сегодня, 5 августа, в Камышловском городском округе, о чем рассказал его глава Алексей Половников. Городу Камышлов исполняется 349 лет, в честь чего и будет печься десятиметровый пирог, который заправят земляникой. Сперва технологию опробовали на угощении более компактных размеров, получилось вкусно, поэтому масштаб "праздника" решили увеличить. Между тем, UralTerraJazz проводится здесь уже в пятый раз, считаясь довольно популярным джазовым фестивалем. В этом году на сцене выступит известный в России Вадим Эйленкриг.Впрочем, музыкальный фест окажется не единственным интересным событием, поскольку наравне с ним также предусмотрен гастрономический фестиваль и фестиваль, посвященный скульптурам из песка. В 2016 UralTerraJazz собрал порядка 5 тысяч гостей, и не только из РФ.

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