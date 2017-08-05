На уральском джазовом фестивале испекут десятиметровый земляничный пирог

На джазовом фестивале UralTerraJazz, который пройдет на территории Урала, намерены испечь десятиметровый земляничный пирог. Испробовать внушительных размеров лакомство смогут гости музыкального мероприятия.
Пройдет джазовый фестиваль уже сегодня, 5 августа, в Камышловском городском округе, о чем рассказал его глава Алексей Половников. Городу Камышлов исполняется 349 лет, в честь чего и будет печься десятиметровый пирог, который заправят земляникой. Сперва технологию опробовали на угощении более компактных размеров, получилось вкусно, поэтому масштаб "праздника" решили увеличить. Между тем, UralTerraJazz проводится здесь уже в пятый раз, считаясь довольно популярным джазовым фестивалем. В этом году на сцене выступит известный в России Вадим Эйленкриг.
Впрочем, музыкальный фест окажется не единственным интересным событием, поскольку наравне с ним также предусмотрен гастрономический фестиваль и фестиваль, посвященный скульптурам из песка. В 2016 UralTerraJazz собрал порядка 5 тысяч гостей, и не только из РФ.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262820-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.