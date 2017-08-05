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На уральском джазовом фестивале испекут десятиметровый земляничный пирог

На джазовом фестивале UralTerraJazz, который пройдет на территории Урала, намерены испечь десятиметровый земляничный пирог. Испробовать внушительных размеров лакомство смогут гости музыкального мероприятия.


Пройдет джазовый фестиваль уже сегодня, 5 августа, в Камышловском городском округе, о чем рассказал его глава Алексей Половников. Городу Камышлов исполняется 349 лет, в честь чего и будет печься десятиметровый пирог, который заправят земляникой. Сперва технологию опробовали на угощении более компактных размеров, получилось вкусно, поэтому масштаб "праздника" решили увеличить. Между тем, UralTerraJazz проводится здесь уже в пятый раз, считаясь довольно популярным джазовым фестивалем. В этом году на сцене выступит известный в России Вадим Эйленкриг.

Впрочем, музыкальный фест окажется не единственным интересным событием, поскольку наравне с ним также предусмотрен гастрономический фестиваль и фестиваль, посвященный скульптурам из песка. В 2016 UralTerraJazz собрал порядка 5 тысяч гостей, и не только из РФ.


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