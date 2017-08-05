Какой сегодня праздник: 5 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Не теряет своей актуальности вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник в России. Это связано с большой чередой праздничных событий, тесно связанных не только с исторической составляющей, но еще и профессиональными аспектами.Сегодня крупных государственных праздников в России не отмечается, но это не повод не обратить внимание на другие. В частности, на 5 августа приходится Международный день светофора. В церковном календаре день обозначен следующим образом: Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Есть сегодня и народный праздник, а именно: Трофим Бессонник.5 августа отмечается Международный день светофора. Праздник был учрежден в честь события, произошедшего в далеком 1914 году: 5 августа в Кливленде (США) появился первый предшественник светофоров.Прототип автоматического регулировщика дорожного движения имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Трехцветные же устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.В России светофор появился лишь в январе 1930-го на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре того же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого Моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь русской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины), древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года (по старому стилю).Летом 1675 года во время Збаражской войны с турками, в царствование польского короля Яна Собесского (1674-1696), полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому. Иноки и миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова.Утром 5 августа (23 июля по старому стилю) с восходом солнца татары держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь акафист Божией Матери. С первыми словами «Взбранной Воеводе» над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица, «омофор белоблистящийся распуская», с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители.Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.Тринадцать мучеников, погибших за преданность христианской вере на рубеже 3-4 веков, чествуют в этот день, но назван праздник лишь в честь двух из них - святых Трофима Феофила.Те гонения случились, когда правил Диоклетиан. Тринадцать христиан не стали отрекаться, по требованию языческого суда, от своей веры и отказались приносить жертвы идолам, за что их подвергли множеству мук, в завершение всего перебили им ноги и решили сжечь в огне, из которого они, к ужасу и удивлению своих мучителей не только вышли на здоровых ногах, но и нисколько не тронутые пламенем. Тогда их казнили проще - отсечением головы.Народное название дня - Бессонник - возникло по той причине, что земледельцы в эти предосенние дни, почти не отдыхая, работали, почему и сложили такие поговорки-пословицы: «Идет работа - спать неохота», «В страду одна забота - не стояла бы работа», «Хорошему хозяину и день мал», «Жать - не дремать».Правда, возникали возможности и подсластить труды - налились спелостью малина да калина, потому иное название дня - Калинники-Малинники, говаривали: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».Калину любили по трем причинам - медонос, идет в пищу, целебна. Кора ее шла в настой, который народная медицина считала средством, способным остановить кровотечение, судороги и лечить нервные заболевания.Чтобы укрепить силы, победить авитаминоз, помочь желудку - следовало употреблять ягоды калины. Они же были хорошим мочегонным. Цветы калины собирали, чтобы приготовить лечебный настой для лечения заболеваний кожи.Хозяйки же любили калину и потому, что мармелад и пастилу готовили именно с ее соком (желирующее вещество).Конечно, калина несколько уступала другой ягоде - душистой малине, богатой витаминами и прочими полезными веществами. Ею лечили простуду, пили с ее листиками чай, прибавляли в вино, готовили замечательное варенье да компот вкуснейший.

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