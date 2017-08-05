Оладьи на кефире пышные: рецепт приготовления пошаговый





Оладьи на кефире получаются пышными, с мягкой структурой. Такие мучные изделия нравятся и детям, и взрослым, а если учесть тот факт, что готовить их относительно легко, то оладьи на кефире могут стать приятным дополнением к привычному столу.В нашей стране оладьи являются крайне популярными. Вместе с этим они относятся к числу универсальных блюд, так как их можно говорить с помощью различных рецептов, а каждая уважающая себя хозяйка имеет какой-то особенный.Кефирные оладушки хороши тем, что у них особенный, нежный вкус, пористая консистенция и нет необходимости использовать дрожжи и ждать, когда они разойдутся.Рецепт пышных оладий на кефире• Кефир 250 мл• Мука 150 г• Яйца 1 шт.• Масло сливочное 2 ст.л.• Сахар 2 ст.л.• Сахар ванильный 1 ч.л.• Разрыхлитель 1 ч.л.• Соль 1/4 ч.л.• Сода 1/4 ч.л.1. Куриные яйца взбить с сахарным песком и ванильным сахаром. Теплый кефир присоединить к яично-сахарной смеси, добавить топленое масло. Все сухие продукты смешать и присоединить к жидким.2. Слегка перемешать ингредиенты, но тесто не замешивать. Затем дать тесту отдохнуть, по консистенции оно должно быть схоже с густой сметаной.3. Сковороду очень сильно разогреть и смазать маслом, затем огонь уменьшить. Тесто, с помощью ложки выложить на сковороду, оставляя расстояние между оладьями.4. Когда с одной стороны оладьи поджарятся, аккуратно перевернуть их на другую сторону. Пышные оладьи на кефире на скорую руку подавать со сметаной, медом или вареньем.

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