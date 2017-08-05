Оладьи на кефире пышные: рецепт приготовления пошаговый

Оладьи на кефире получаются пышными, с мягкой структурой. Такие мучные изделия нравятся и детям, и взрослым, а если учесть тот факт, что готовить их относительно легко, то оладьи на кефире могут стать приятным дополнением к привычному столу.
В нашей стране оладьи являются крайне популярными. Вместе с этим они относятся к числу универсальных блюд, так как их можно говорить с помощью различных рецептов, а каждая уважающая себя хозяйка имеет какой-то особенный.
Кефирные оладушки хороши тем, что у них особенный, нежный вкус, пористая консистенция и нет необходимости использовать дрожжи и ждать, когда они разойдутся.
Рецепт пышных оладий на кефиреИнгредиенты:
• Кефир 250 мл
• Мука 150 г
• Яйца 1 шт.
• Масло сливочное 2 ст.л.
• Сахар 2 ст.л.
• Сахар ванильный 1 ч.л.
• Разрыхлитель 1 ч.л.
• Соль 1/4 ч.л.
• Сода 1/4 ч.л.Пошаговая инструкция:
1. Куриные яйца взбить с сахарным песком и ванильным сахаром. Теплый кефир присоединить к яично-сахарной смеси, добавить топленое масло. Все сухие продукты смешать и присоединить к жидким.
2. Слегка перемешать ингредиенты, но тесто не замешивать. Затем дать тесту отдохнуть, по консистенции оно должно быть схоже с густой сметаной.
3. Сковороду очень сильно разогреть и смазать маслом, затем огонь уменьшить. Тесто, с помощью ложки выложить на сковороду, оставляя расстояние между оладьями.
4. Когда с одной стороны оладьи поджарятся, аккуратно перевернуть их на другую сторону. Пышные оладьи на кефире на скорую руку подавать со сметаной, медом или вареньем.
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