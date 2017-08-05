Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: до какого года действует, размер программы





Программа поддержки рождаемости в России под названием материнский капитал в будущем будет совершенствоваться. К такому выводу приходят специалисты, анализирующие последние высказывания политических кругов.Самые свежие новости по этой теме свидетельствуют о том, что до 2020 года размер материнского капитала индексироваться не будет. Соответствующее решение было принято правительством в угоду экономии бюджетных ресурсов, которые в кризисные времена расходуются повсеместно.В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. В этом году была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в суме по сертификату и индексацию проводить не будут.Наибольшая часть родителей направляет эти деньги на улучшение жилищных условий, а именно - погашение жилищных кредитов, в том числе ипотечных, и займов.Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября 2016 года. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года. Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов.Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, оборудования жилья средствами для детей-инвалидов, либо же внести в качестве платежа по ипотечному кредиту. Деньгами можно воспользоваться только после того, как ребенку исполнится три года. Исключением являются лишь те моменты, когда средства направляются на первоначальный взнос, либо же погашение кредитов на жилье.

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