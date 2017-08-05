Гороскоп здоровья на 5 августа 2017 года

В лечении не ищите сложных путей – завтра наиболее эффективными будут простые и проверенные средства. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.
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Овен. Постарайтесь сегодня не волноваться и не принимать все близко к сердцу. Если ваше настроение будет хорошим, тело тоже будет здоровым.
Телец. Если вы проходите какое-либо лечение, не ждите быстрых результатов. Они будут, но немного позже.
Близнецы. Позаботьтесь о своем желудке. Пора перестать быть равнодушным к качеству еды, которую он получает. За это он скажет вам большое спасибо.
Рак. Не переживайте по пустякам и не принимайте неурядицы близко к сердцу. Нервная система сейчас основная сила на пути к хорошему здоровью.
Лев. Пополните запасы железа в организме. Не стоит пичкать себя таблетками, увеличьте количество яблок в рационе.
Дева. Избегайте сегодня физических нагрузок. Если очень хочется себя показать с лучшей стороны, поработайте головой.
Весы. Вы сегодня будете утомляться больше, чем обычно. Вечером позвольте себе самый настоящий пассивный отдых.
Скорпион. Сегодня могут напомнить о себе хронические заболевания. Будьте наготове, чтобы дать противнику хороший отпор.
Стрелец. Не экспериментируйте с косметическими средствами для кожи лица. Остерегайтесь подделок, которые могут нанести вред вашему здоровью.
Козерог. Не поддавайтесь меланхолии и плохому настроению. Могут побеспокоить неприятные симптомы в виде головокружения и нестабильного артериального давления.
Водолей. Ваш желудок нуждается в заботе и внимании. Исключите из рациона тяжелую пищу, добавив вместо нее побольше фруктов и овощей.
Рыбы. Ваше самочувствие будет на высоте, если вы выбросите из головы негативные мысли и избавите себя от людей, которые склонны жаловаться на жизнь.
Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.
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Будьте здоровы!