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Гороскоп здоровья на 5 августа 2017 года


Гороскоп здоровья на 5 августа 2017 года

В лечении не ищите сложных путей – завтра наиболее эффективными будут простые и проверенные средства. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.


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Гороскоп здоровья на 5 августа 2017 года


Овен. Постарайтесь сегодня не волноваться и не принимать все близко к сердцу. Если ваше настроение будет хорошим, тело тоже будет здоровым.


Телец. Если вы проходите какое-либо лечение, не ждите быстрых результатов. Они будут, но немного позже.


Близнецы. Позаботьтесь о своем желудке. Пора перестать быть равнодушным к качеству еды, которую он получает. За это он скажет вам большое спасибо.


Рак. Не переживайте по пустякам и не принимайте неурядицы близко к сердцу. Нервная система сейчас основная сила на пути к хорошему здоровью.


Лев. Пополните запасы железа в организме. Не стоит пичкать себя таблетками, увеличьте количество яблок в рационе.


Дева. Избегайте сегодня физических нагрузок. Если очень хочется себя показать с лучшей стороны, поработайте головой.


Весы. Вы сегодня будете утомляться больше, чем обычно. Вечером позвольте себе самый настоящий пассивный отдых.


Скорпион. Сегодня могут напомнить о себе хронические заболевания. Будьте наготове, чтобы дать противнику хороший отпор.


Стрелец. Не экспериментируйте с косметическими средствами для кожи лица. Остерегайтесь подделок, которые могут нанести вред вашему здоровью.


Козерог. Не поддавайтесь меланхолии и плохому настроению. Могут побеспокоить неприятные симптомы в виде головокружения и нестабильного артериального давления.


Водолей. Ваш желудок нуждается в заботе и внимании. Исключите из рациона тяжелую пищу, добавив вместо нее побольше фруктов и овощей.


Рыбы. Ваше самочувствие будет на высоте, если вы выбросите из головы негативные мысли и избавите себя от людей, которые склонны жаловаться на жизнь.


Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.


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Будьте здоровы!


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