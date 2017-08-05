



Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным. Бизнес гороскоп Joinfo.ua расскажет, чего ожидать в этот день.

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Бизнес гороскоп на 5 августа 2017 года

Овен. Сегодня вам предстоит хорошо поработать на благо своего будущего. Результаты не заставят себя долго ждать.

Телец. Удачными будут любые начинания. Возможно, пригодятся знания, которые вы получили в глубокой молодости.

Близнецы. Важных перемен сегодня вам, скорее всего, не дождаться. Расслабьтесь и составьте план действий на ближайшее будущее.

Рак. Доверяйте своей интуиции, если будете начинать что-то новое. Успех в будущем вам, без сомнения, обеспечен.

Лев. Обстоятельства могут измениться, и то, что вы планировали сделать ранее, может принести убытки. Пересмотрите свои приоритеты.

Дева. Бросьте скучные рутинные дела и сосредоточьтесь на чем-нибудь действительно важном и полезном. Отдыхать будете позже.

Весы. Начиная какое-либо новое дело, подумайте о целесообразности результата. Лучше приведите в порядок ранее отложенные дела.



Скорпион. Прежде чем приступать к новому делу, завершите все старые. Не отвлекайтесь на мелочи от намеченного пути.

Стрелец. Пришло время покончить со старыми делами, которые не дают вам открыть новое дело. Постарайтесь сегодня решить все мелкие неприятные дела.

Козерог. Занимаясь работой, принимайте решения, не раздумывая. Первое, что придет вам в голову и будет правильным выбором.

Водолей. Не бойтесь трудностей. Упорство и терпение обязательно приведут к желаемому результату.

Рыбы. Не избегайте участия коллег в вашем общем деле. Их опыт и ценные советы помогут вам добиться гораздо большего, чем если вы будете действовать в одиночку.

Бизнес гороскоп для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила журналист Ника Веронина.

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