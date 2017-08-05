Гороскоп на сегодня: 5 августа 2017 года





Если вы хотите что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 5 августа 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 5 августа 2017 года

5 августа июля Луна находится в фазе «Растущая луна». Это 13 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Козерог.

Что это означает?

Не очень благоприятный период для операций с финансами и общения с государственными органами и представителями властных структур. Лучше не брать и не давать в долг.

Отличный период для совершения сделок с недвижимостью, путешествий и командировок.

Для того, чтобы сформировать полную картину дня 5 августа, рекомендуем также подробно ознакомиться с бизнес гороскопом и гороскопом здоровья.

Точный гороскоп на 5 августа 2017 года для каждого Знака Зодиака

Овен. Не вмешивайтесь в разборки других людей. Примирить вы их может и сможете, но сами тоже пострадаете.

Телец. Сегодня вас одолеет такое опасное чувство, как гордыня. Если не сможете сдержать эмоции, попросите прощения у всех, кого обидели.

Близнецы. Настало время принимать непростые решения. Как бы ни было сложно, откладывать их далее больше нельзя.

Рак. Вашим внутренним силам сегодня можно только позавидовать. Все преграды, вставшие на вашем пути, останутся без шансов.

Лев. Прежде чем что-то сказать или сделать, трижды подумайте, чтобы не выглядеть глупцом в глазах окружающих вас людей.

Дева. Отдохнуть вам сегодня вряд ли удастся. Даже если запланировали выходной, придется потрудиться.

Весы. Удача сегодня на вашей стороне. Все за что бы вы ни взялись, будет получаться с первого раза.

Скорпион. Даже если близкие люди противятся вашим действиям, не отступайте. В конечном итоге вы окажетесь правы.



Стрелец. Не тратьте время на отдых. Поработайте, что есть силы, будете собой очень довольны.

Козерог. Постарайтесь сделать сегодня что-нибудь полезное и осмысленное. Не ищите оправданий для вашей бездеятельности, они будут выглядеть смешно.

Водолей. Перед вами откроются различные возможности. Не все из них будут стоящими. Не ошибитесь.

Рыбы. Будьте лояльны к чужим ошибкам. Даже если вы сейчас - идеал, не стоит требовать от других того же. Помните, не Боги горшки обжигали.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

Узнайте также о лунных и солнечных затмениях в августе: чем они опасны и как их пережить

Кто родился в этот день

В этот день родились такие знаменитости, как актрисы Каджол, Джанет МакТир, режиссер Джеймс Ганн.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 5, 14 и 23-е, чуть меньшее значение имеют 1, 10, 19 и 28-е число.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68 лет.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Нужно уметь отказывать людям. У них есть свойство наглеть.

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