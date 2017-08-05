Гисметео Украина: погода на 5 августа - жара не сдает позиций







Согласно прогнозу Гисметео Украина, 5 августа весь день погода будет жаркой, Температура воздуха днем в стране +30...+32 градусов; ночные показатели будут от +20...+22. Ветер западного направления 3-8 м/с., передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

Центр

В центральных областях ожидается жаркая погода, местами дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +34...+36, ночью +21...+23.

Север

На севере Украины синоптики обещают жаркую погоду, местами дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +30...+32, ночью +19...+21.

Восток

В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +35...+37, ночью +20...+22.







Юг

В южных областях синоптики обещают нереальную жару. Температура днем +35...+37, ночью +22...+24.

Запад

В западной части осадков не ожидается, жара немного спадет. Температура воздуха в регионе ожидается +30...+32 ночью +20...+22.

Киев

В столице Украины синоптики обещают облачную погоду утром и днем, а вечером небо прояснится. Дождь начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться.

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