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Гисметео Украина: погода на 5 августа - жара не сдает позиций


Гисметео Украина: погода на 5 августа - жара не сдает позиций


Согласно прогнозу Гисметео Украина, 5 августа весь день погода будет жаркой, Температура воздуха днем в стране +30...+32 градусов; ночные показатели будут от +20...+22. Ветер западного направления 3-8 м/с., передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.


Центр


В центральных областях ожидается жаркая погода, местами дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +34...+36, ночью +21...+23.


Север


На севере Украины синоптики обещают жаркую погоду, местами дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +30...+32, ночью +19...+21.


Восток


В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +35...+37, ночью +20...+22.



Гисметео Украина: погода на 5 августа - жара не сдает позиций

Юг


В южных областях синоптики обещают нереальную жару. Температура днем +35...+37, ночью +22...+24.


Запад


В западной части осадков не ожидается, жара немного спадет. Температура воздуха в регионе ожидается +30...+32 ночью +20...+22.


Киев


В столице Украины синоптики обещают облачную погоду утром и днем, а вечером небо прояснится. Дождь начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться.


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