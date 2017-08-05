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Народные приметы: 5 августа


Народные приметы: 5 августа

Пострадали святые мученики во время гонений верующих при императоре Диоклетане. Им предлагали отречься от Господа, но они не смогли предать его, за что и поплатились жизнью, передает Joinfo.ua.


Святых Трофима, Феофила и еще тринадцать мучеников жестоко избили служители императора. Язычники бросили их в огонь, но из огня они вышли целыми и невредимыми. Затем святые были казнены.


Крестьяне назвали этот день Бессонником, так как на эту пору приходилось много работ, и спать нашим предкам было некогда.


На Руси наши предки говорили:


Долго спать — добра не видать.


Жать — не дремать.


Идет работа — спать неохота.


Также 5 августа назвали "Калинники-Малинники", потому что в этот день было принято собирать ягоды.


С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь.


Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Вам также будет любопытно узнать о народных приметах на август.


Именинники 5 августа: Андрей, Анна, Трофим, Федор, Феофил, Аполлинарий, Виталий, Михаил.


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