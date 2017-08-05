5 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: состоялся первый раздел Польши, началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1772 - Состоялся первый раздел Польши
1941 - Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков
1962 - скончалась Мэрилин Монро - американская киноактриса и певица
1967 - Вышел в свет первый альбом рок-группы «Пинк Флойд»
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