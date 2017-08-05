5 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: состоялся первый раздел Польши, началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

5 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1772 - Состоялся первый раздел Польши

1941 - Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков



1962 - скончалась Мэрилин Монро - американская киноактриса и певица

1967 - Вышел в свет первый альбом рок-группы «Пинк Флойд»





Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 5 августа 2017 года



Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262788-news.html