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5 августа в истории: чем запомнился этот день


5 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: состоялся первый раздел Польши, началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


5 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1772 - Состоялся первый раздел Польши


1941 - Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков


1962 - скончалась Мэрилин Монро - американская киноактриса и певица


1967 - Вышел в свет первый альбом рок-группы «Пинк Флойд»



5 августа в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 5 августа 2017 года


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