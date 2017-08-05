Новости Сирии сегодня, 05.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 5 августа 2017





Обстановка в Сирии продолжает оставаться напряженной в виду нежелания террористических группировок отказываться от тяжелого оружия. Раз за разом боевики наносят прицельные удары не только по позициям правительственной армии, но еще и по жилым кварталам. Конечно же, в подобных условиях почти невозможно предсказать дальнейшее развитие событий.Правительственные ВВС в Сирии при активной поддержке со стороны ВКС РФ провели успешную операцию по уничтожению двух баз боевиков ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России) в восточной части провинции Хомс.Как сообщают источники, авиаударами выведены из строя разведывательное оборудование и беспилотные летательные аппараты, принадлежащие террористам, а также четыре танка, ящики с ракетами и артиллерийскими снарядами.Боевики, находившиеся на базах, ликвидированы.Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Корзоватых сообщил, что военнослужащие доставили партию лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр, находящийся в Тишринской университетской больнице в Латакии.Сообщается, что в партии находилось около 300 килограммов разных онкологических лекарств, всего 16 коробок.Отмечается, что операция по доставке была тщательно подготовлена, так как привезенные препараты являются термолабильными и требующими особых условий хранения.«Доставка потребовала определенных сложностей - использовались специальные термоконтейнеры», - пояснил Корзоватых.Правительственную трассу «Хомс-Хама» впервые за пять лет открыли для проезда гражданского транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.Отмечается, что проезд по дороге был ограничен вскоре после начала вооруженного конфликта в Сирии.Контроль над безопасностью осуществляет военная полиция России, благодаря которой и стало возможным восстановить движение по трассе, - отмечают источники.С установлением в нескольких регионах Сирии режима прекращения огня и организацией «зон деэскалации» казалось бы на многострадальную сирийскую землю должен прийти мир. Однако, отдельные политические силы не желают прекращать войну и пытаются сорвать перемирие. Особенно в этом заинтересована группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»), которая снова развязала боевые действия на севере Хамы.Боевики ан-Нусры, в союзе с несколькими неустановленными отрядами исламистских повстанцев, атаковали позиции правительственных войск в районе высоты Таль Бизам и к северу от города Маан. В нападении участвовали джихадисты из «Айнджад аль-Кавказ» (чеченское бандформирование), которые сумели захватить четыре опорных пункта ВС САР.Впрочем, этот успех оказался недолговечным. Подразделения сирийской армии через несколько часов нанесли контрудар, вернув все позиции, потерянные ранее. В ходе сражения банда чеченских боевиков была разгромлена. Силовики уничтожили танк, БМП-1 и свыше 10 джихадистов. В свою очередь ВС САР потеряло всего лишь трех бойцов.Один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» был убит в процессе столкновений между членами террористической группировки в городе Аль-Букамаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня сообщили местные активисты. Вооруженный конфликт вспыхнул в районе улицы Аль-Энтак района Аль-Нади.В ходе возникшей перестрелки погибло несколько боевиков, включая известного полевого командира Абу Шади Аль-Джилани. Еще одно столкновение с применением оружия между джихадистами произошло в н.п. Аль-Махарим, расположенном неподалеку от города Аль-Маядин. Здесь было убито четверо боевиков ИГ, еще несколько террористов получили ранения. Что послужило причиной этого конфликта пока неизвестно, хотя существует версия, что столкнулись сторонники Аль-Багдади, поддерживающие «старое крыло» группировки и представители нового течения. Пока террористы разбираются между собой, терпение населения Дейр-эз-Зора иссякло.Большая группа жителей столицы провинции водрузила сирийский флаг на подконтрольной ИГИЛ территории в районе площади Аль-Халибе на северном въезде в город. Кроме того трое боевиков ИГ были убиты в ходе столкновений с гражданскими лицами возле старого аэропорта в районе школы Аль-Мохадезе. Еще один инцидент произошел в районе Соусе рядом с городом Аль-Букамаль. Жители этого округа атаковали надзорный комитет Халифата, убив возглавляющего его чиновника и разрушив данный объект. Эти же люди совершили нападение на автомобиль, в котором находились полевые командиры террористов.Несколько главарей ИГ, включая Абу-Сафие аль-Кондари и Фейсал аль-Шамри, были растерзаны толпой. В селении Булейл местные жители ликвидировали трех иностранных наемников, включая одного из командиров Абу Хасана (уроженец Албании). Тела их были найдены неподалеку от населенного пункта на обочине дороги. В деревне Салехия женщина застрелила двух боевиков ИГ.Вспышка активности населения Дейр-эз-Зора произошла после того, как сирийские военные вступили на территорию этой провинции. Между тем достоверные источники сообщают, что большое количество главарей ИГ бегут из группировки в неизвестном направлении, прихватив с собой денежные средства. Так, например, из города Мухассан дезертировали глава пресс-службы ИГИЛ Исса аль-Хамидия и полевой командир Хосхам Рамадан.Таким образом, можно сделать вывод, что власть «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре доживает последние дни. Этому еще поспособствовало введение принудительных денежных поборов и объявление мобилизации.

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