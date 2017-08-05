Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков Зодиака





Гороскоп на сегодняшний день, 5 августа 2017 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: Львам сегодня следует меньше доверять малознакомым людям. Звезды предсказывают Скорпиону знаменательный день в разных аспектах. Рыбы же столкнуться с серьезными препятствиями, когда захотят, казалось бы, разобраться с малозначительными делами.Тенденции этого дня позволят Овну значительно расширить сферы своего влияния и продолжить деятельность на другом, более высоком уровне. Прежде чем выйти на новый уровень развития, вам нужно стать более весомой фигурой в своем кругу.Звезды не советуют Тельцу ревновать избранника ко всем подряд, ведь он и повода особенно не давал. Кстати, в коллективе вам тоже нужно вести себя деликатно и сдержанно.Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.Не исключено, что изменится круг вашего общения, рядом с вами появятся новые люди: одни помогут исполнить задуманное, другие будут направлять вашу деятельность, третьи станут друзьями и соратниками. Не бойтесь рвать старые связи.Льву нужно осторожно общаться с малознакомыми людьми. Даже, если интуиция подсказывает, что они прекрасны и честны, меньше ей доверяйте.Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявления инициативы, ни особой уступчивости.Этот день не принесет Весам ни больших проблем, ни больших радостей. Он располагает к медитации, самообразованию, обучению, планированию.Звезды предсказывают Скорпиону знаменательный день, когда все встречи и новая работа окажутся перспективными в будущем. Избытка в деньгах не ожидается, как впрочем, и недостатка.Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты.Этот день символизирует подмену понятий, ложные ценности, иллюзии. Козероги могут выглядеть беззаботными и поверхностными людьми. Но так лишь кажется тем, кто хорошо их не знает.Водолей решит, что может позволить себе все на свете. Такая заносчивость, увы, окажется опрометчивой. Особенно, если любимый человек получит от вас порцию критики.В этот день любые дела будут требовать усилий, преодоления препятствий и особой концентрации внимания. Недостаток информации и инертность коллег могут мешать быстро войти в рабочий ритм.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262771-news.html