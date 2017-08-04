В Ярославле двое мужчин поочерёдно угнали авто и захватили в заложники водителей

Как рассказал первый потерпевший, два жителя одного из посёлков Ярославской области вызвали такси якобы для поездки в город. По прибытию машины они связали водителя, пересадив его на заднее сидение, и вместе с ним отправились в путь.В какой-то момент авто сломалось, и мужчины, оставив таксиста в машине, предварительно ограбив, скрылись с места инцидента. Далее они повторили своё преступление в другом месте, остановив на трассе иномарку Toyota. На этот раз владельца авто они жестоко избили, забрали у него ценные вещи и вместе с ним поехали на его машине дальше.Под Ярославлем мужчин задержала полиция. Потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни больше ничего не угрожает.Сегодня сайт «Актуальные новости» сообщил о жителе Ярославля, изрезавшем стеклом двух прохожих.

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