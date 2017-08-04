"Дніпро Т-203": в Украине наладили производство новой модели троллейбусов





В первых числах августа завод «Южмаш» сообщил о выпуске новой модели троллейбусов – низкопольных «Дніпро Т-203», передает Joinfo.ua.

По данным ресурса «Українські автомобілі», низкопольные троллейбусы «Дніпро Т-203», первую партию которых выпустил Днепровский завод «Южмаш», имеют ряд отличительных особенностей. Так, машина имеет запас автономного хода до 15-20 км благодаря литий-ионным батареям GMI на 100 кВт.ч, которые заряжаются от контактной сети всего за 40 минут.

Вместимость до 107 пассажиров, откидная аппарель и место для инвалидных колясок

Новые троллейбусы вмещают до 107 пассажиров, оснащены откидной аппарелью и располагают местом в салоне для перевозки инвалидных колясок. Немаловажной особенностью является и то, что салоны троллейбусов оснащены кондиционерами. Сообщается, что «Дніпро Т-203» является модификацией белорусского троллейбуса МАЗ-ЭТОН Т-203.



Первая партия троллейбусов закуплена мэрией Днепра за 15,7 млн.грн. Машины будут обслуживать новый городской маршрут №14: №14: ул. Глинки – жилмассив Солнечный.

ДжоИнфоМедиа напоминает, что самые низкие тарифы на проезд в общественном транспорте сохраняются в Днепре

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