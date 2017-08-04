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Надежда Савченко объяснила почему рядом с ней до сих пор нет мужчины


Надежда Савченко объяснила почему рядом с ней до сих пор нет мужчины

Украинский политик и депутат Надежда Савченко в интервью украинским СМИ призналась, что потребность в сильном мужском плече у нее отсутствует. С ней рядом до сих пор нет мужчины только потому, что она не видит в своем окружении таковых, передает JoInfo.ua.


Кем она видит мужчин-политиков


Среди мужчин в политике украинская летчица не видит стойких мужчин. Да, они способны на работу – будь то индивидуальную, будь то командную, но нет в них стержня и стойкости, - рассказала «Главкому» Надежда.


Потребность в мужчине



Надежда Савченко объяснила почему рядом с ней до сих пор нет мужчины

Нардеп признается, что у нее нет потребности в мужчине на физиологическом уровне.


Да, она согласна, с тем, что есть многие женщины, которые жить не могут без мужчины, но она к их числу себя не относит, а в мужчинах лишь видит животных.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно Надежа Савченко в эфире программы «Гордон» рассказала о своей личной жизни.


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