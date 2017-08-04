Надежда Савченко объяснила почему рядом с ней до сих пор нет мужчины





Украинский политик и депутат Надежда Савченко в интервью украинским СМИ призналась, что потребность в сильном мужском плече у нее отсутствует. С ней рядом до сих пор нет мужчины только потому, что она не видит в своем окружении таковых, передает JoInfo.ua.

Кем она видит мужчин-политиков

Среди мужчин в политике украинская летчица не видит стойких мужчин. Да, они способны на работу – будь то индивидуальную, будь то командную, но нет в них стержня и стойкости, - рассказала «Главкому» Надежда.

Потребность в мужчине





Нардеп признается, что у нее нет потребности в мужчине на физиологическом уровне.



Да, она согласна, с тем, что есть многие женщины, которые жить не могут без мужчины, но она к их числу себя не относит, а в мужчинах лишь видит животных.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно Надежа Савченко в эфире программы «Гордон» рассказала о своей личной жизни.

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