Яблочный и Медовый Спас в 2017 году: какого числа, история и традиции





В текущем месяце у православных верующих будет несколько значимых праздников, среди которых выделяются сразу три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховой. Постараемся рассказать о них немного подробнее.В праздновании Медового, Яблочного и Орехового Спаса тесно переплелись традиции народа и христиан. У православных каждый Спас - это праздник в честь Господа Иисуса Христа. В народном понимании спас - это древний праздник земледельческого календаря, приуроченный ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли.14 августа 2017 года Русская православная церковь отмечает Происхождения (изнесения) древ Креста Господня. В народе этот день называют - Медовый Спас. В различных регионах Медовый Спас также называют Первый Спас, Маковый Спас, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Медолом, Пчелиный праздник, Проводы лета, Спасовка, Маккавей.Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что если пчельник не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освящённый церковью мед именно с этого дня. Мед ели с хлебом или различными блюдами. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком. Селяне знали, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню Макковея судят о том, каким будет третий - Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения.Празднование спаса, связано как с религиозными событиями, так и с сельскими полевыми работами. Считается, что именно с медового спаса начинаются работы по сбору урожая.Есть еще одно название медового Спаса - на воде. В этот день начинали чистить колодцы, подготавливаясь к осени и зиме. Медовый Спас - окончание летнего периода. Пора заготавливать урожай. Одним из главных продуктов, которыми запасались на зиму, был, конечно, мед. Ко времени Медового Спаса ульи уже наполнены этим лечебным лакомством, и пасечники вовсю добывают его в зиму. В этот день следует сходить в церковь и осветить мёд нового урожая. После чего его можно употреблять в пищу.

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