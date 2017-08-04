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Кабачковая икра: рецепт вкусной икры на зиму


Кабачковая икра: рецепт вкусной икры на зиму
Вкусная и полезная кабачковая икра на зиму представляет собой овощную смесь. Благодаря разному составу и количеству овощей можно получить и разный вкус икры.

Кроме самих кабачков, в это блюдо с успехом можно добавлять другие сезонные овощи и фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и др. От этого вкусовой букет только обогатится.

В отличие от закуски, которая свежеприготовленной подается на стол, кабачковая икра на зиму требует обязательной добавки уксуса. Этот консервант убережет твою консервацию от взрыва.

Простой рецепт приготовления кабачковой икры:

Ингредиенты:

• 2 кг кабачков;
• 0,5 кг моркови;
• 0,5 кг болгарского перца
• 3-4 луковицы;
• 2 зубка чеснока;
• 2 ст. ложки томатной пасты;
• 1 ст. ложка сахара,
• 1 стакан масла;
• 2 ст. ложки 9% -го уксуса;
• 1 ч. ложка черного молотого перца
• 1-2 ст. ложки соли.

Способ приготовления:

Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте.

Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.

В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук.

Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.

Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут.

После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.

Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.


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