Творожная запеканка, рецепт: как приготовить быстро и вкусно





В интернете с каждым днем появляется все больше и больше разнообразных рецептов. Однако для начинающих хозяек следует усвоить такой момент: далеко не все рецепты могут похвастаться достойным конечным результатом. По этой причине следует опираться только на те варианты блюд, которые проверены временем.Сегодня мы поговорим о запеканке основе творога. Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.Представим вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.В классических рецептах более менее состав ингредиентов одинаков. Главное условие вкусной творожной запеканки - это свежий творог. Жирность творога имеет значение лишь тогда, когда для вас приоритетным остается количество потребляемых калорий. В обезжиренном твороге, разумеется, их меньше, а в целом конечно не важно.Такой рецепт прост в приготовлении, но блюдо по рецепту получается очень нежным и невероятно вкусным. Не верите? Попробуйте приготовить и вы в этом убедитесь!Для приготовления нам понадобится творог 400гр. Но если хотите получить более нежный вариант, то замените творог на творожную массу.Также не забудьте добавить:— сахара 3 столовые ложки,— манную крупу – 2 столовые ложки,— два яйца,— сметаны – 2 столовые ложки,— ванилин по вкусу.Смешиваем все ингредиенты (лучше смешать миксером или блендером) – получается масса, которую мы и будем запекать.Но для начала приготовим форму: смазываем ее маслом растительным и посыпаем манной крупой. И только после этого аккуратно выливаем получившуюся массу в форму.Ложкой выравниваем нашу массу и смазываем сверху немного сметанной.Теперь ставим нашу запеканку в нагретую до 200 градусов духовку минут на 40.Когда творожная запеканка, приготовленная по данному рецепту, готова, не торопитесь вытаскивать, а выключите духовку и приоткройте крышку от духовки – тем самым запеканка не потеряет своей пышности.Когда блюдо немного подстыло и не изменило формы – смело доставайте и угощайте гостей вкусным сладким десертом.

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