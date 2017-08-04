Салат Мимоза: как приготовить, рецепт салата





На первый взгляд кажется, что салат Мимоза легко приготовить, но, как и в любом блюде, в рецепте салата Мимоза есть свои секреты тонкости, которыми мы готовы с вами поделиться.Салат Мимоза - один из самых любимых и популярных салатов, которые часто можно встретить на праздничном столе. А все потому, что он очень вкусный и едят его даже те, кто сидит на всех диетах одновременно. На первый взгляд кажется, что салат Мимоза легко приготовить, рецепт его прост, но, как в любом блюде, в Мимозе есть свои тонкости и секреты, которыми мы готовы с вами поделиться.Применяя их, вы получите действительно праздничное блюдо. Кстати, рецепт данной Мимозы многие люди оценивают на "отлично". Хочется верить, что и ваши гости останутся в восторге от этого салата.• Банка консервы в масле;• 3 яйца;• 4 картофелины;• 2 огурца;• Плавленый сырок;• Лук;• Зелень;• Майонез.Отвариваются картофель и яйца, очищаются. Натираются две картофелины, равномерно выкладываются и смазываются майонезом. Измельчается консерва, половина которой помещается на картофель, сверху - мелко нарезанный лук.Следующим слоем идет перетертый на терке огурец, смазанный майонезом. Отделяем белки от желтков, перетираем на терке, обмазываем майонезом и выкладываем на огурцы.Заранее поместите в холод сырок, чтобы его легко можно было натереть, это будет следующий слой. После этого все слои повторяются и завершаются перетертыми желтками. Поставьте рецепт салата мимоза с консервой в холод на пару часов для пропитки, и он станет намного вкуснее.

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