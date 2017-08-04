Какой сегодня, 4 августа, праздник по церковному календарю?





Огромное количество россиян интересуются праздниками вовсе не из обычного удовлетворения своего интереса, а хотят помнить какие-либо памятные события, а также не забывать историю России, которая богата на событий разного толка.Отдельной прослойкой населения нашей страны являются те люди, которые не хотят упускать из вида праздники церковного характера. По этой причине они стремятся узнать, есть ли сегодня какой-либо православный праздник. Сразу же ответим на этот вопрос: сегодня, 4 августа, имеется церковный праздник. Речь в данном случае идет о Дне памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, прославившаяся в Церкви своею пламенной и самоотверженной любовью к Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины.Евангелие повествует, что Мария Магдалина следовала за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи с проповедью Царствия Божия. Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.После страданий Христа, по прошествии субботы, Мария Магдалина приходит ко гробу очень рано, когда было еще темно, чтобы воздать последние почести телу Спасителя, умастив его, по обычаю, благовониями, и видит, что камень отвален от гроба.Измученная незнанием и печалью, она стояла у гроба и плакала. Плача, Мария наклонилась, заглянула в гробницу и увидела: на том месте, где лежало тело Иисуса, сидят два Ангела в белых одеяниях. Они сказали ей, что Иисус воскрес. Также ей явился Сам Иисус Христос.Мария Магдалина помчалась к ученикам. «Я видела Господа! Он говорил со мной!» «Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа!…» - это была первая благая весть, которую принесла Мария Магдалина апостолам, первая в мире проповедь о Воскресении.Предание говорит, что в Италии Мария Магдалина явилась к императору Тиверию (14-37г.) и рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении иудеями, о малодушии Пилата. Император усомнился в чуде Воскресения и попросил доказательств. Тогда она взяла яйцо, и, подавая его императору, сказала: «Христос Воскрес!» При этих словах белое яйцо в руках императора стало ярко-красным.Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день светлого Христова Воскресения распространился между христианами всего мира.Мария Магдалина беззаветно служила Церкви, подвергаясь опасностям, разделяя с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая, уже в преклонном возрасте, переселилась в Ефес (Малая Азия), где проповедовала и помогала апостолу Иоанну Богослову в написании Евангелия. Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена. В XI веке при императоре Льве Философе (886 - 912) нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь.

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