Новости Украины сегодня, 04.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 4 августа





Актуальные новости Украины, о которых уместно рассказать сегодня, 4 августа 2017 года, сообщают о множестве событий. В частности, выделим следующие из них: американские санкции смогут окончательно разрушить Украину. Половина жителей подконтрольного Киеву Донбасса выступает за децентрализацию. Киберполиция Украины ожидает хакерские атаки на День Независимости.Подписанный на днях президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении антироссийских санкций направлен не против Москвы, а против Украины и ее территориальной целостности. Об этом заявил глава общественно-политического движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.По его словам, новые санкции нанесут ущерб Евросоюзу, прежде всего крупнейшим энергетическим компаниям континента, которые сотрудничают с Россией. В свою очередь, заявил Медведчук, это обострит противоречия между Вашингтоном и Брюсселем, а значит и напряженность между Украиной и другими участниками "нормандской четверки" - Германией и Францией.Политик уверен: это ставит под сомнение возможность реинтеграции Донбасса обратно на Украину путем мирного урегулирования. Он отметил, что закономерной реакцией на продолжение Вашингтоном антироссийской политики стало то, что на Украине активизировалась "партия войны", нацеленная на противостояние с Москвой.Медведчук полагает, что это обернется лишь дальнейшей эскалацией в Донбассе. "Более того, это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы - если не на десятилетия - сделает невозможным этот процесс", - резюмировал он.Напомним, 2 августа президент США Дональда Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. Документ, помимо прочего, предполагает ряд экономических мер. К примеру, он ограничивает сотрудничество американский компаний в рамках совместных энергетических проектах с Россией. Кроме того, в нормативно-правовом акте прямо заявлено о необходимости противодействовать строительству российского газопровода "Северный поток – 2".В Министерстве иностранных дел России назвали ужесточение санкций шагом по пути уничтожения всяких перспектив на нормализацию двухсторонних отношений. Москва в ответ объявила о высылке сотен американских дипломатов из России, а также изъяла из пользования работников диппредставительства дачу в Серебряном Бору на Западе Москвы и комплекс складов на Дорожной улице на юге столицы.Идею децентрализации Украины поддерживают около 50% населения подконтрольного Киеву Донбасса, о чем говорится в исследованиях Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.В Донецкой области за расширение полномочий местной власти высказались 50% населения и 49% - в Луганской. Опрос проводили эксперты украинского фонда имени Илька Кучерива на подконтрольной Киеву территории.Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса, которые не признали легитимность Киева после февральского государственного переворота. По данным ООН, жертвами боевых действий на востоке Украины стали свыше десяти тысяч человек.Эксперты не исключают, что 24 августа Украину ждёт очередная массированная кибератака Украинцев предупредили, что хакеры могут привести в действие множество элементов вредоносного программного обеспечения M.E.Doc, которые до сих пор оставались не активными.«Мы предупреждаем, что это будет 24 августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины», - заявил глава департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк.В начале июля от вируса Petya.A. пострадали компьютеры банков, нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических предприятий, а также государственные ведомства.Министр инфраструктуры Украины сообщил о миллионных убытках из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух серверов из шести. По имеющейся информации, хакеры получили доступ к одному из компьютеров компании «Интеллект-Сервис», разрабатывающей программное обеспечение M.E.doc, и встроили бэкдор - программу, которая устанавливала на компьютерах пользователей несанкционированный удаленный доступ. За счёт этого организаторы атаки смогли загружать файлы, собирать информацию об операционной системе и идентификационные данные пользователей поражённых устройств.«Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1300 официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы», - сказал Демедюк.Ранее он и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинили в запуске вируса Petya. Однако глава Службы безопасности Украины Василий Грицак признал, что эксперты не нашли доказательств «русского следа».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262390-news.html