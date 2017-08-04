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Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления вкусных оладушек


Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления вкусных оладушек
Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее блюда были самыми вкусными, а лучше, если еще и красивыми. А какие оладьи считаются самыми лучшими? Правильно, пышные! Те, которые не будут оседать и терять форму, как только их снимут со сковороды.

Для приготовления и вкусных и пышных оладий отлично подойдет сыворотка, ее необходимо взять в основу приготовления. Плюс ко всему, этот рецепт довольно экономичен, а также пригодится, когда возникает вопрос: куда деть оставшуюся сыворотку. В сегодняшнем рецепте мы будет опираться на кефир, который идеально подходит для создания именно пышных оладушек.

Рецепт вкусных оладий на кефире

Ингредиенты:

1. Кефир - 0,5 литра.
2. Сахар - 2 столовые ложки (любите послаще - можно добавить еще одну).
3. Яйцо - 1 штука.
4. Соль - на кончике ножа.
5. Сода - 0,5 чайной ложки.
6. Мука - 2,5–3 стакана. Мука у всех производителей отличается, поэтому может уйти больше или меньше, в зависимости от ее рыхлости.

Рецепт приготовления:

• Выливаем теплый кефир в миску, смешиваем с яйцом, солью и сахаром.

• Добавляем к жидкой смеси муку и соду. Секрет второй: готовя оладьи на соде, ее не нужно гасить в кефире. Сначала перемешаем ее с мукой. Муку желательно просеять, это тоже залог пышности оладий.

• Размешиваем тесто до состояния однородной массы, сразу качественно, поскольку потом перемешивать его будет уже нельзя! Тесто получается густым, но таким, чтоб замешивалось лопаткой.

• Чтобы оладьи получились очень пышными, нужно дать настояться тесту несколько минут, не перемешивая его больше ни в коем случае!

• Нагреваем растительное масло. Оладушки масло любят, можно его не жалеть.

• На сковороду лопаточкой выкладываем тесто, причем, таким образом, чтоб не потревожить массу в миске, берем его аккуратно около края, как бы "отщипывая" кусочек ложкой. Это последний, четвертый секрет. Выкладываем на сковороду и жарим сначала с одной стороны, потом с другой.

• Оладьи на кефире, горячие и пышные, готовы. Времени на приготовление ушло не очень много, около получаса.


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