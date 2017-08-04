Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления вкусных оладушек





Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее блюда были самыми вкусными, а лучше, если еще и красивыми. А какие оладьи считаются самыми лучшими? Правильно, пышные! Те, которые не будут оседать и терять форму, как только их снимут со сковороды.Для приготовления и вкусных и пышных оладий отлично подойдет сыворотка, ее необходимо взять в основу приготовления. Плюс ко всему, этот рецепт довольно экономичен, а также пригодится, когда возникает вопрос: куда деть оставшуюся сыворотку. В сегодняшнем рецепте мы будет опираться на кефир, который идеально подходит для создания именно пышных оладушек.Кефир - 0,5 литра.Сахар - 2 столовые ложки (любите послаще - можно добавить еще одну).Яйцо - 1 штука.Соль - на кончике ножа.Сода - 0,5 чайной ложки.Мука - 2,5–3 стакана. Мука у всех производителей отличается, поэтому может уйти больше или меньше, в зависимости от ее рыхлости.• Выливаем теплый кефир в миску, смешиваем с яйцом, солью и сахаром.• Добавляем к жидкой смеси муку и соду. Секрет второй: готовя оладьи на соде, ее не нужно гасить в кефире. Сначала перемешаем ее с мукой. Муку желательно просеять, это тоже залог пышности оладий.• Размешиваем тесто до состояния однородной массы, сразу качественно, поскольку потом перемешивать его будет уже нельзя! Тесто получается густым, но таким, чтоб замешивалось лопаткой.• Чтобы оладьи получились очень пышными, нужно дать настояться тесту несколько минут, не перемешивая его больше ни в коем случае!• Нагреваем растительное масло. Оладушки масло любят, можно его не жалеть.• На сковороду лопаточкой выкладываем тесто, причем, таким образом, чтоб не потревожить массу в миске, берем его аккуратно около края, как бы "отщипывая" кусочек ложкой. Это последний, четвертый секрет. Выкладываем на сковороду и жарим сначала с одной стороны, потом с другой.• Оладьи на кефире, горячие и пышные, готовы. Времени на приготовление ушло не очень много, около получаса.

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