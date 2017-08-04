Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления вкусных оладушек

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее блюда были самыми вкусными, а лучше, если еще и красивыми. А какие оладьи считаются самыми лучшими? Правильно, пышные! Те, которые не будут оседать и терять форму, как только их снимут со сковороды.
Для приготовления и вкусных и пышных оладий отлично подойдет сыворотка, ее необходимо взять в основу приготовления. Плюс ко всему, этот рецепт довольно экономичен, а также пригодится, когда возникает вопрос: куда деть оставшуюся сыворотку. В сегодняшнем рецепте мы будет опираться на кефир, который идеально подходит для создания именно пышных оладушек.Рецепт вкусных оладий на кефиреИнгредиенты:1.
Кефир - 0,5 литра.2.
Сахар - 2 столовые ложки (любите послаще - можно добавить еще одну).3.
Яйцо - 1 штука.4.
Соль - на кончике ножа.5.
Сода - 0,5 чайной ложки.6.
Мука - 2,5–3 стакана. Мука у всех производителей отличается, поэтому может уйти больше или меньше, в зависимости от ее рыхлости.Рецепт приготовления:
• Выливаем теплый кефир в миску, смешиваем с яйцом, солью и сахаром.
• Добавляем к жидкой смеси муку и соду. Секрет второй: готовя оладьи на соде, ее не нужно гасить в кефире. Сначала перемешаем ее с мукой. Муку желательно просеять, это тоже залог пышности оладий.
• Размешиваем тесто до состояния однородной массы, сразу качественно, поскольку потом перемешивать его будет уже нельзя! Тесто получается густым, но таким, чтоб замешивалось лопаткой.
• Чтобы оладьи получились очень пышными, нужно дать настояться тесту несколько минут, не перемешивая его больше ни в коем случае!
• Нагреваем растительное масло. Оладушки масло любят, можно его не жалеть.
• На сковороду лопаточкой выкладываем тесто, причем, таким образом, чтоб не потревожить массу в миске, берем его аккуратно около края, как бы "отщипывая" кусочек ложкой. Это последний, четвертый секрет. Выкладываем на сковороду и жарим сначала с одной стороны, потом с другой.
• Оладьи на кефире, горячие и пышные, готовы. Времени на приготовление ушло не очень много, около получаса.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262389-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.