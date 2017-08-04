Полнолуние в августе 2017 года, когда будет: какого числа, лунный календарь





Некоторые россияне хотят поскорее узнать, когда в августе 2017 года будет полнолуние. Сразу же поспешим удовлетворить этот интерес, заметив, что данное астрологическое явление произойдет 7 августа. Начнется оно в 21:09. А в 21 час 20 минут можно будет увидеть частичное лунное затмение.Ночное светило в момент полнолуния будет находиться в Водолее. Это значит, что энергетика в эти сутки будет достаточно противоречивой. Специалисты предупреждают, что в полнолуние 7 августа 2017 года будет достаточно сложно противостоять различным соблазнам. Поэтому постарайтесь держать себя в руках. Также необходимо трезво оценивать свои возможности.Полнолуние 7 августа 2017 года примечательно тем, что совпадает с затмением луны. По этой причине к такому важному дню необходимо заранее подготовиться, следуя советам специалистов.Не планируйте никаких начинаний в дни затмений, ни с кем не ссорьтесь, не ввязывайтесь в конфликты. Постарайтесь не перетруждаться 7 августа 2017 года. Полноценный отдых в этот день просто необходим.Частичное лунное затмение 7 августа 2017 года ведет «свою историю» с осени 935 года - является очень старым, самым ста­рым среди всех затмений этого календарного года и самым многочисленным (82 затмения в Саросе).Все лунные затмения этого ряда происходят вблизи Нисходящего Узла, то и дело пробуждая неразре­шённые проблемы прошлого, и указывая на то, что глав­ным действующим лицом в орбисе его влияния будет не один отдельно взятый человек, а народ, много людей. На это же указывает и последовательность затмений «лунное - солнечное», выдвигая на передний план проблемы общества, а не личности, коллективное - а не индивидуальное. Эта же связка говорит о «тайных» событиях, не явных.

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