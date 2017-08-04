Народные приметы: 4 августа

В православной церкви Мария Магдалина считается мироносицей. Католическая церковь относится иначе – считают блудницей. Мария Магдалина была последовательницей Спасителя, передает Joinfo.ua.
По традиции на Руси, 4 августа, наши предки отправлялись в леса за ягодами - черникой, красной и черной смородиной. Затем, хозяйки готовили варенье, варили компоты, и закрывали ягоды на зиму.
Также наши предки обращали особое внимание на росу 4 августа.
В случае сильного выпадения росы, существует вероятность, что лен будет серый.
На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Предлагаем вам узнать также о народных приметах: несчастья и неудачи.
Именинники 3 августа: Мария, Алексей, Корнилий, Михаил.