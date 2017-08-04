Авторизация
 
  • 09:07 – Адвокаты Азимовых заявили о давлении из-за информации о пытках в «секретной тюрьме» 
  • 08:53 – Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 24 июня 2017: Бородина посмеялась над Мариной Тристановной; Салибекова встала на защиту убийцы «пьяного» малыша 
  • 08:52 – Менеджеры Джонни Деппа знали, что актёр избивал Эмбер Хёрд 
  • 08:52 – Топ-модель бросила работу, чтобы путешествовать Европе в минивэне 


Народные приметы: 4 августа


Народные приметы: 4 августа

В православной церкви Мария Магдалина считается мироносицей. Католическая церковь относится иначе – считают блудницей. Мария Магдалина была последовательницей Спасителя, передает Joinfo.ua.


По традиции на Руси, 4 августа, наши предки отправлялись в леса за ягодами - черникой, красной и черной смородиной. Затем, хозяйки готовили варенье, варили компоты, и закрывали ягоды на зиму.


Также наши предки обращали особое внимание на росу 4 августа.


В случае сильного выпадения росы, существует вероятность, что лен будет серый.


На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.


Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Предлагаем вам узнать также о народных приметах: несчастья и неудачи.


Именинники 3 августа: Мария, Алексей, Корнилий, Михаил.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262361-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%