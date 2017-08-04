Народные приметы: 4 августа





В православной церкви Мария Магдалина считается мироносицей. Католическая церковь относится иначе – считают блудницей. Мария Магдалина была последовательницей Спасителя, передает Joinfo.ua.

По традиции на Руси, 4 августа, наши предки отправлялись в леса за ягодами - черникой, красной и черной смородиной. Затем, хозяйки готовили варенье, варили компоты, и закрывали ягоды на зиму.

Также наши предки обращали особое внимание на росу 4 августа.

В случае сильного выпадения росы, существует вероятность, что лен будет серый.



На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.

Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Предлагаем вам узнать также о народных приметах: несчастья и неудачи.

Именинники 3 августа: Мария, Алексей, Корнилий, Михаил.

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