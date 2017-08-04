4 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: день рождения шампанского, в Лондоне открыт первый в мире цирк. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1668 - День рождения шампанского
1777 - В Лондоне открыт первый в мире цирк
1914 - Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии
1961 - Барак Обама 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат
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