4 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: день рождения шампанского, в Лондоне открыт первый в мире цирк. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

4 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1668 - День рождения шампанского

1777 - В Лондоне открыт первый в мире цирк



1914 - Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии

1961 - Барак Обама 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат





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