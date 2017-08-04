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4 августа в истории: чем запомнился этот день


4 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: день рождения шампанского, в Лондоне открыт первый в мире цирк. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


4 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1668 - День рождения шампанского


1777 - В Лондоне открыт первый в мире цирк


1914 - Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии


1961 - Барак Обама 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат



4 августа в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 4 августа 2017 года


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