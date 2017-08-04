На севере Москвы мужчину смертельно ранили ножом





Полиция Москвы разыскивает жителя столицы, преступившего закон. Правоохранители опросили свидетелей конфликта, составив словесный портрет подозреваемого. Злоумышленник ударил погибшего ножом в жизненно важные органы, не оставив ему шансов выжить.Двумя днями ранее в Новой Москве в массовой драке получили увечья шестеро человек.

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