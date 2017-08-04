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На севере Москвы мужчину смертельно ранили ножом

Инцидент с летальным исходом произошёл вчера в северной части Москвы. Во время конфликта двух мужчин один из них смертельно ранил оппонента ножом, после чего скрылся с места преступления.


На севере Москвы мужчину смертельно ранили ножом


Полиция Москвы разыскивает жителя столицы, преступившего закон. Правоохранители опросили свидетелей конфликта, составив словесный портрет подозреваемого. Злоумышленник ударил погибшего ножом в жизненно важные органы, не оставив ему шансов выжить.

Двумя днями ранее в Новой Москве в массовой драке получили увечья шестеро человек.


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