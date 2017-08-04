Новости Новороссии сегодня, 04.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 4 августа





Самые свежие новости Новороссии указывают на непрекращающиеся обстрелы с позиций украинской армии по мирным населенным пунктам. Как и раньше, от этих действий страдает в основном местное население. Люди не понимают, чего Киев хочет добиться силовым вариантом. Ведь ранее Донбасс неоднократно давал понять, что не отступит ни на шаг.Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе крупнокалиберную артиллерию. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.По данным разведки ДНР, украинские силовики перебросили в район Константиновки двадцать самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра. Кроме того, в районе Дзержинска под Горловкой украинские силовики разместили шесть танков.Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым районам ДНР 400 снарядов и мин.Александр Захарченко: Решение США поставлять оружие Украине будет воспринято Киевом как посыл для развязывания войны в Донбассе.«Поставки вооружения США Украине уже были неоднократно предприняты. Мы уже демонстрировали оружие, которое было захвачено в Донецком аэропорту. Там были и пулеметы американского производства, и штурмовые винтовки. Любое оружие, которое будет поставлено США Украине, будет рассматриваться украинской стороной как поощрение к наступлению. То есть Америка хочет сорвать переговоры в Минском формате и «нормандской четверке». Если поставки вооружения Украине будут приняты на законодательном уровне в США, то это будет открытый посыл к тому, что украинская сторона должна развязать войну», - заявил Захарченко во время пресс-конференции.Вооруженные силы Украины пытаются прощупать оборону Донбасса, что объясняет попытки прорыва со стороны силовиков. Об этом в четверг заявил глава ДНР Александр Захарченко.«Первая причина попыток прорыва - это прощупывание слабых мест нашей обороны», - поведал он.Захарченко также объяснил большую концентрацию националистов на линии разграничения попытками Киева избавиться от радикалов, представляющих опасность для страны.Ранее сообщалось, что украинские депутаты намерены внести изменения в минские соглашения, подключив к мирному процессу США, а также введя на территории Донбасса миротворцев ООН.Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Тука считает, что оптимальным окончанием войны между Донбассом и Украиной будет прекращение поддержки ДНР и ЛНР со стороны России.Он отметил, что если заставить Россию прекратить поддерживать Народные Республики Донбасса, то возобновить украинский контроль на неподконтрольных территориях Донбасса можно будет уже через три месяца.«Оптимальный вариант окончания войны на Донбассе - под давлением заставить Россию прекратить оказывать постоянную поддержку двум режимам. После этого Вооруженным силам понадобиться не более трех месяцев для того, чтобы возобновить контроль государства над этими территориями, причем не военным путем», - сказал Тука.Украинская сторона продолжает целенаправленно нарушать Минские договоренности, в том числе с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщают Министерства обороны Донецкой и Луганской Народных Республик.Украинские военные почти 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг в оперативном командовании Донецкой народной республики.Кроме того, разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения.Так, в районы населенных пунктов: Константиновка (28 км до линии соприкосновения) отмечено прибытие двадцати 152-мм САУ «Акация» и 122-мм гаубиц Д-30; Дзержинск (5 км до линии соприкосновения) зафиксировано местонахождение шести танков. Также сегодня утром по центральной улице Красногоровки в направлении н.п. Марьинка проследовала танковая рота - десять танков.Напомним также, что украинские военные за прошедшие сутки сделали две попытки прорыва на южном направлении, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции."На самом деле было 2 попытки прорыва. Это произошло на юге Республики и Светлодарской дуге. Это специально было сделано в день, когда проходили минские переговоры", - заявил он.По словам Захарченко, украинские военные хотели таким образом сорвать встречу."Они хотели показать, что на сегодняшний момент есть нарушения перемирия. Но они в очередной раз ошиблись, потому что нарушили только они, понесли потери и отступили", - заключил он.Трое украинских военнослужащих погибли, до семи человек получили ранения в результате попытки прорыва диверсионных групп на южном участке фронта. Об этом сегодня сообщил Басурин.«Вчера была предпринята попытка проникновения на территорию Республики двух диверсионных групп противника, общей численностью 26 человек. В результате бездумного приказа украинского командования потери противника составили: погибших - трое военнослужащих, ранения получили до семи человек», - сказал Басурин.Напомним, что попытка прорыва на южном участке фронта была совершена накануне вечером. По данным командования, украинские диверсанты подорвались на собственном минном поле, были демаскированы и с потерями отошли к своим позициям. Отметим, что данная провокация была организована в день проведения очередного раунда мирных переговоров в Минске.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262325-news.html