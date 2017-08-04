Ильин день в 2017 году, какого числа: традиции и приметы, что нельзя делать





Некоторые россияне продолжают интересоваться вопросом о том, какого числа в 2017 году будет Ильин день. Видимо, они не сумели отследить календарь в плане изменений, поэтому упустили из виду тот факт, что праздник отмечался 2 августа.Впрочем, это обстоятельство не должно помешать нам рассказать о данном празднике, которому уделено повышенное внимание как в народной культуре, так и в церковном календаре. Также мы затронем такие аспекты, так история праздника и запреты, дошедшие до наших дней и соблюдаемые повсеместно.Давным-давно, точнее в IX веке до нашей эры, за 900 лет до того, как родился Иисус, в одном из еврейских городов родился мальчик, которому пророчили великое будущее. Ему суждено было стать пророком. Имя ему Илья. Если верить легенде, во время рождения ребенка, его отец увидел сон - ангелы закутывали мальчика в огненные пеленки и кормили огненным пламенем.Позже выяснилось, что сон был вещим. Илья подрос и ушел в пустыню, где соблюдал все проповеди Божие, строгий пост и ежедневно молился Богам. После отшельничества в пустыне, Илья продолжал вести праведный образ жизни, боролся с грехами, противостоял нечистой силе и боролся с идолами.Примечательно указать, что почитать Илью стали очень не скоро - лишь с IX-X века н.э. В Византии в его честь устраивали целые пиры и представления. Чуть позже, Илья "потеснил" стража небес Перуна, забрав его характеристики и полномочия себе. В настоящее время, пророк Илья считается покровителем воздушных воинов (летчиков, авиаторов и десантников). Видимо, не зря, праздник Ильин день и день десантников отмечается 2 августа.Главный запрет этого дня - купаться в открытых источниках. Считается, что в водоемы возвращается вся нечисть, которая была изгнана из нее в день Ивана Купала. Если же запрет нарушается, то может убить молния или нападут различные хвори. По другой версии, считается, что Илия в этот день в водоемы бросает кусочек льда и поэтому вода становится очень холодной.Нельзя работать. И этот запрет нашими предками выполнялся крайне строго: ведь любая попытка заняться будничными делами могла обернуться горем - Илия может и дом сжечь, направив на него молнию.Ни в коем случае нельзя в этот день выпускать на улицу домашних любимцев, а если животное все же убежало на улицу, обратно не впускать. Считается, что в этот день в зверей вселяется нечисть, которую всячески истребляет Илия своими молниями. И поэтому впустить к себе в дом нечистую силу под видом домашнего животного - это крайне опасно. Кстати, даже рыбаки в этот день отпускают обычно рыбу, если у нее красные глаза.При всем уважении к труду в этот день нельзя даже заходить на огород: иначе корни у огурцов сгниют, плоды опадут и завянут листья на капусте.

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