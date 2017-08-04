Авторизация
 
  • 07:25 – Новости шоу-бизнеса сегодня, 04.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 4 августа 
  • 07:17 – Новости Новороссии сегодня 24 июня 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, новости Донбасса сегодня 
  • 07:16 – Новости Новороссии сегодня 24.06.2017: новости за сегодня, ситуация в Донецке, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 
  • 07:16 – Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко покоряет итальянский глянец 


Ильин день в 2017 году, какого числа: традиции и приметы, что нельзя делать


Ильин день в 2017 году, какого числа: традиции и приметы, что нельзя делать
Некоторые россияне продолжают интересоваться вопросом о том, какого числа в 2017 году будет Ильин день. Видимо, они не сумели отследить календарь в плане изменений, поэтому упустили из виду тот факт, что праздник отмечался 2 августа.

Впрочем, это обстоятельство не должно помешать нам рассказать о данном празднике, которому уделено повышенное внимание как в народной культуре, так и в церковном календаре. Также мы затронем такие аспекты, так история праздника и запреты, дошедшие до наших дней и соблюдаемые повсеместно.

Ильин день: история

Давным-давно, точнее в IX веке до нашей эры, за 900 лет до того, как родился Иисус, в одном из еврейских городов родился мальчик, которому пророчили великое будущее. Ему суждено было стать пророком. Имя ему Илья. Если верить легенде, во время рождения ребенка, его отец увидел сон - ангелы закутывали мальчика в огненные пеленки и кормили огненным пламенем.

Позже выяснилось, что сон был вещим. Илья подрос и ушел в пустыню, где соблюдал все проповеди Божие, строгий пост и ежедневно молился Богам. После отшельничества в пустыне, Илья продолжал вести праведный образ жизни, боролся с грехами, противостоял нечистой силе и боролся с идолами.

Примечательно указать, что почитать Илью стали очень не скоро - лишь с IX-X века н.э. В Византии в его честь устраивали целые пиры и представления. Чуть позже, Илья "потеснил" стража небес Перуна, забрав его характеристики и полномочия себе. В настоящее время, пророк Илья считается покровителем воздушных воинов (летчиков, авиаторов и десантников). Видимо, не зря, праздник Ильин день и день десантников отмечается 2 августа.

Что нельзя делать в Ильин день

Главный запрет этого дня - купаться в открытых источниках. Считается, что в водоемы возвращается вся нечисть, которая была изгнана из нее в день Ивана Купала. Если же запрет нарушается, то может убить молния или нападут различные хвори. По другой версии, считается, что Илия в этот день в водоемы бросает кусочек льда и поэтому вода становится очень холодной.

Нельзя работать. И этот запрет нашими предками выполнялся крайне строго: ведь любая попытка заняться будничными делами могла обернуться горем - Илия может и дом сжечь, направив на него молнию.

Ни в коем случае нельзя в этот день выпускать на улицу домашних любимцев, а если животное все же убежало на улицу, обратно не впускать. Считается, что в этот день в зверей вселяется нечисть, которую всячески истребляет Илия своими молниями. И поэтому впустить к себе в дом нечистую силу под видом домашнего животного - это крайне опасно. Кстати, даже рыбаки в этот день отпускают обычно рыбу, если у нее красные глаза.

При всем уважении к труду в этот день нельзя даже заходить на огород: иначе корни у огурцов сгниют, плоды опадут и завянут листья на капусте.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262324-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%