Манник на кефире: рецепт классический, как готовить





Простой рецепт манника на кефире позволит разнообразить стол. Если вы уже готовили такой пирог на сметане или молоке, непременно попробуйте еще и на кефире, не пожалеете. Он получается легким, воздушным и рассыпчатым. Это рецепт базового пирога. В тесто можно добавить свежие ягоды, сухофрукты, шоколад.Традиционным способом выпекания пирога является классический рецепт манника на кефире. Именно кефирное тесто с манной мукой считается самым простым в приготовлении, но невероятно нежным и пышным. Такой пирог получится даже у неопытной хозяйки, а простота состава делает манник одним из самых экономных и доступных изделий.Помимо того, что манник - вкусная и простая выпечка, это и еще полезный для нашего организма продукт. Не стоит забывать, что главный ингредиент - манная крупа - является результатом переработки зерен пшеницы. Это природная кладовая витаминов и полезных веществ.кефир – 1 стакан (200мл), стакан манки (200г), 3 яйца, сливочное масло (смазывать форму), разрыхлитель – 10г или сода -1/2 ч.ложк., щепотка соли, сахарный песок – 100г, сахар ванильный – 1 пакетик.В кефир добавить стакан манки. Когда в рецепте упоминают стакан, то подразумевают легендарный граненый советский стакан на 250мл. Оставить крупу набухать примерно на час минимум, а то и два. Посуду можно накрыть тарелкой или пленкой.Начинаем готовить тесто. Взбить яйца, добавив соль и сахар. Хорошенько так взбить, легче всего это делать миксером. Подбавить ванильный сахар, затем разрыхлитель (или соду), но что-то одно.Пришло время соединить яичную массу и кефир с манкой и тщательно их смешать. На этом этапе добавляют сухофрукты, цедру или сок цитрусовых, если есть желание.Тесто готово, осталось его перелить в форму и запечь (190С). Примерно через минут 40-50 пирог будет готов. Спечься может он и раньше, особенно если сильно зарумянилась корочка. Тогда следует проткнуть его деревянной палочкой. Обычно эту роль доверяют простой зубочистке. Если она осталась сухая - манник можно доставать.

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