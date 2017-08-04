Опрос: Женщины рассказали об идеальной продолжительности секса

Многие считают, что желания мужчин и женщин по поводу продолжительности полового акта отличаются. Мол, первым достаточно короткого периода, а вторые готовы на более продолжительные акты. Но опрос показал, что, на самом деле, ситуация иная.Опрос, проведенный изданием “Журнал сексуальной медицины”, показал, что женщинам нужно намного меньше, чем считают многие. Так, половой акт продолжительностью 1-2 минуты большинство признали “слишком коротким”, 3-7 минут - “адекватным”, 7-13 минут - “желательным”. При этом, согласно опросу, секс продолжительностью от 10 до 30 минут большинство посчитали “слишком длинным”.С другой стороны, среди респонденток оптимальным назвали секс продолжительностью 5-10 минут 41% женщин. 37% признались, что не против 20-30 минут, и только 12% готовы заниматься интимом более получаса.

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