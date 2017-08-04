Украинский Львов и польский Быдгощ соединит новое авиасообщение





Польская авиакомпания LOT обеспечит авиасообщение между Украиной и Польшей. Первый рейс будет осуществлен уже в ночь с 3 на 4 августа, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Пассажирам обещают комфортабельный полет

Самолеты будут курсировать между двумя городами по понедельникам и пятницам. Полет из Быдгоща во Львов будет длиться 1 час 20 минут. Пассажиров будет обслуживать 78-местный самолет «Bombardier Dash Q400».





«Сообщение между городами Быдгощ и Львов — это отличное решение для нескольких тысяч украинцев, которые учатся и работают в нашем регионе. Это также возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства. Мы так спланировали сообщения, чтобы пассажиры смогли провести уикэнд во Львове», — сказал на пресс-конференции вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.



По словам спикера Польских авиалиний LOT Андриана Кубицкого, анализ показывает, что сообщение Львов-Быдгощ будет рентабельным.

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