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Пользователи сети возмущены голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса

В Сети появилась реклама казахстанского сервиса Chokotravel, в котором на стюардессах абсолютно не было одежды. Большинство пользователей возмутил такой ролик, и они не стеснялись комментировать его в соцсетях.


Пользователи сети возмущены голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса


Автор канала «Женская власть», считает, что в этой рекламе неоправданно используется голое тело женщины, и назвала это объективацией. Девушки с экрана рассказывают зрителю, что все желающие могут попасть к ним на рейс. Камера отъезжает дальше и оказывается, что девушки абсолютно голые. Они лишь прикрывали нижнюю часть тела головными уборами.

Пользователи сочли рекламу некрасивой и отвратительной, хотя есть и такие, кто уверен, что видео только добавит популярности Chokotravel.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262188-news.html
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