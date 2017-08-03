Пользователи сети возмущены голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса





Автор канала «Женская власть», считает, что в этой рекламе неоправданно используется голое тело женщины, и назвала это объективацией. Девушки с экрана рассказывают зрителю, что все желающие могут попасть к ним на рейс. Камера отъезжает дальше и оказывается, что девушки абсолютно голые. Они лишь прикрывали нижнюю часть тела головными уборами.Пользователи сочли рекламу некрасивой и отвратительной, хотя есть и такие, кто уверен, что видео только добавит популярности Chokotravel.

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