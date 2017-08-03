Пользователи сети возмущены голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса

В Сети появилась реклама казахстанского сервиса Chokotravel, в котором на стюардессах абсолютно не было одежды. Большинство пользователей возмутил такой ролик, и они не стеснялись комментировать его в соцсетях.
Автор канала «Женская власть», считает, что в этой рекламе неоправданно используется голое тело женщины, и назвала это объективацией. Девушки с экрана рассказывают зрителю, что все желающие могут попасть к ним на рейс. Камера отъезжает дальше и оказывается, что девушки абсолютно голые. Они лишь прикрывали нижнюю часть тела головными уборами.
Пользователи сочли рекламу некрасивой и отвратительной, хотя есть и такие, кто уверен, что видео только добавит популярности Chokotravel.
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