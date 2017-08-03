Владимир Кличко покидает профессиональный ринг: сколько заработал спортсмен за 27-летнюю карьеру





Украинский спортсмен Владимир Кличко гордо носит звание "Доктор Стальной кулак". За время своей карьеры, боксеру удалось сколотить немалое состояние, передает Joinfo.ua со ссылкой на Лига.Бизнес

За 27 лет Кличко-младший владел титулами чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA, а также по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, в далеком 1999 году он завоевал звание чемпиона Европы по версии EBU, а в 2005-м стал чемпионом Северной Америки по версии NABF.

"Я достиг всего как любитель и профессионал и теперь смогу здорово и счастливо строить карьеру после карьеры… Я не надеялся, что у меня будет такая долгая и успешная спортивная карьера. Я благодарю всех, кто поддерживал меня, особенно семью, команду и поклонников", - отметил чемпион в своем видеообращении.





Сколько заработал Кличко

Благодаря боксу Кличко заработал немалое состояние. Портал Celebrity Net Worth называет цифру $60 млн. По данным американского издания Forbes, в 2017 году состояние Кличко увеличилось на $21,5 млн. При этом $17,5 млн составляли призовые от поединка против британца Энтони Джошуа, а $4 млн - доход от рекламы. Годом ранее он заработал $22 млн. Кличко остается единственным представителем Украины в топ-100 самых богатых спортсменов мира.

В карьере у Кличко были крупные гонорары. Кроме уже упомянутого боя с Джошуа, который принес Владимиру рекордные $21,5 млн, в поединке с россиянином Александром Поветкиным гонорар украинца составил $17,5 млн. За поединок с Дэвидом Хэем Владимир получил $12,5 млн, а с Тайсоном Фьюри - $12 млн.

Что касается рекламы, у Кличко подписаны контракты с такими компаниями, как Mercedes-Benz, McFit, Strellson и Warsteiner.





Как сообщало издание Heavy, немецкий канал RTL платит боксеру более $3 млн за трансляцию каждого из его матчей. По его данным, за всю карьеру боксер заработал на ринге более $100 млн.

Деньги Владимиру также приносит промоутерский бизнес. Братья Кличко владеют компанией К2 с офисом в Лос-Анджелесе и KMG (Кличко Менеджмент Груп) в немецком Гамбурге.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, как на уход Кличко из бокса отреагировали социальные сети.

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