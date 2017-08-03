Илья Резник попал в базу данных сайта "Миротворец"





Знаменитый российский и советский поэт и автор песен Илья Резник, являющийся также народным артистом Украины, попал в базу данных сайта "Миротворец", сообщает Joinfo.ua.

Поводом для размещения данных 79-летнего Резника стало посещение им Крымского полуострова, а также "отрицание российской агрессии".

Напомним, ранее культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица стал одним из многих известных личностей, которым запрещен въезд на территорию Украины "за сознательное нарушение государственной границы Украины", а также попал в список "Миротворца".

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