Авторизация
 
  • 22:17 – "Пешком вдоль Волги", 43 день: Запоминающаяся дорога до Уварово, впереди Кострома 
  • 22:17 – Рэпер Джиган назвал Ольгу Бузову фриком 
  • 22:17 – В Астрахани появился новый тип бензина ЭКТО-100 
  • 22:17 – Собак обучат звонить в экстренные службы при помощи планшета 


Илья Резник попал в базу данных сайта "Миротворец"


Илья Резник попал в базу данных сайта "Миротворец"
Знаменитый российский и советский поэт и автор песен Илья Резник, являющийся также народным артистом Украины, попал в базу данных сайта "Миротворец", сообщает Joinfo.ua.

Поводом для размещения данных 79-летнего Резника стало посещение им Крымского полуострова, а также "отрицание российской агрессии".


Напомним, ранее культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица стал одним из многих известных личностей, которым запрещен въезд на территорию Украины "за сознательное нарушение государственной границы Украины", а также попал в список "Миротворца".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262158-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%