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Что нельзя оставлять в автомобиле в жару и какие могут быть последствия


Что нельзя оставлять в автомобиле в жару и какие могут быть последствия

Когда на улице жарко, температура в закрытом авто в несколько раз превышает температуру воздуха на улице. Joinfo.ua рассказывает, какие вещи, оставленные в машине, могут доставить вам массу неприятностей.


Зажигалки, гаджеты, дезодоранты-спреи


Эти вещи, оставленные без присмотра, могут нагреться на солнце, взорваться и привести к пожару в салоне вашего автомобиля. Рекомендуется брать их с собой либо прятать в укромное темное место, куда не проникают прямые солнечные лучи.


Молочные и кисломолочные продукты, пиво и газировка


Упаковка данных продуктов может быть нарушена под воздействием солнца. Пожара, конечно, не случится, но следующим пунктом назначения точно станет автомойка и процедура химчистки салона авто.


Ярким примером данного пункта служит случай, произошедший вчера в Беларуси. Посмотрите, как за жару «отомстил» оставленный на сидении безобидный и некогда полезный йогурт.



Что нельзя оставлять в автомобиле в жару и какие могут быть последствия


Что нельзя оставлять в автомобиле в жару и какие могут быть последствия

Банковские карты


Они могут расплавиться под воздействием высокой температуры и прийти в полную негодность


Губная помада, крем, жидкая косметика


Все эти средства точно потеряют свои свойства после пребывания в жарком салоне автомобиля


Солнечные очки


Этот аксессуар есть в машине каждого водителя в любое время года. Не оставляйте их на открытом солнце - может расплавиться оправа.



Что нельзя оставлять в автомобиле в жару и какие могут быть последствия

Возьмите на вооружение эти советы и тогда ваш поход по магазинам или просмотр фильма в кинотеатре не сможет испортить настроение, и ваш автомобиль дождется вас в целости, чистоте и сохранности.


Напоследок, напомним, что помимо вышеперечисленных вещей, никогда и ни при каких обстоятельствах, не закрывайте в автомобиле детей и домашних животных. Чем это может обернуться, даже говорить не хочется.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать рецепт лимонада, который гарантировано спасает от жажды в жару


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