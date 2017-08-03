Советы садоводам и огородникам: что обязательно нужно сделать в августе





Варенье, соки, консервация овощей на зиму – вот чем сейчас заняты все люди, имеющие в своем распоряжении сад или огород. Joinfo.ua расскажет, что еще нужно успеть сделать до конца лета.

Август - идеальное время для:



Компостирования отходов, которые появляются при сборе урожая.



Разделения луковиц, корневища или ризомы у растений, которые цвели в начале лета, пересадки их в новое подходящее место.



Сбора пряных трав до того, как они начнут цвести. Так вы получите приправы с более насыщенным ароматом и лучшими питательными свойствами.



Посадки молодых кустиков клубники. Тщательно придавите землю вокруг кустика и хорошо полейте.









Проверки розария на предмет грибковых заболеваний. При необходимости опрыскайте растения специальными средствами.



Лучшее время для посадки хвойных деревьев.



Если вы хотите пересадить на новое место пионы, то делайте это в конце августа – начале сентября. На слишком частую пересадку или разделение куста растение может отреагировать отсутствием цветов.



Посадки многолетников, крокусов, подснежников, белоцветников.







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