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Советы садоводам и огородникам: что обязательно нужно сделать в августе


Советы садоводам и огородникам: что обязательно нужно сделать в августе

Варенье, соки, консервация овощей на зиму – вот чем сейчас заняты все люди, имеющие в своем распоряжении сад или огород. Joinfo.ua расскажет, что еще нужно успеть сделать до конца лета.


Август - идеальное время для:



  • Компостирования отходов, которые появляются при сборе урожая.

  • Разделения луковиц, корневища или ризомы у растений, которые цвели в начале лета, пересадки их в новое подходящее место.

  • Сбора пряных трав до того, как они начнут цвести. Так вы получите приправы с более насыщенным ароматом и лучшими питательными свойствами.

  • Посадки молодых кустиков клубники. Тщательно придавите землю вокруг кустика и хорошо полейте.



Советы садоводам и огородникам: что обязательно нужно сделать в августе


  • Проверки розария на предмет грибковых заболеваний. При необходимости опрыскайте растения специальными средствами.

  • Лучшее время для посадки хвойных деревьев.

  • Если вы хотите пересадить на новое место пионы, то делайте это в конце августа – начале сентября. На слишком частую пересадку или разделение куста растение может отреагировать отсутствием цветов.

  • Посадки многолетников, крокусов, подснежников, белоцветников.



Советы садоводам и огородникам: что обязательно нужно сделать в августе

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает посмотреть забавное видео с медведем-огородником в главной роли.


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